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    Вийшла на свободу росіянка, яка 2008-го попередила Грузію про війська РФ

    Жінка була засуджена за державну зраду до шести років ув'язнення
    Мешканка Сочі Інга Тутісані, яка була засуджена за державну зраду через sms в Грузію про рух російських військ в серпні 2008 року, вийшла на свободу. Про це повідомив її адвокат Іван Павлов. «Інга Тутісані вже вдома», - цитує його РИА Нововсти. Раніше Краснодарський крайовий суд засудив Тутісані до шести років ув'язнення, а Верховний
    • Сьогодні, 10:33
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    <span>Колона російської бронетехніки в бік Грузії, 2008 рік</span>
    Колона російської бронетехніки в бік Грузії, 2008 рік

    Жінка була засуджена за державну зраду до шести років ув'язнення

    Мешканка Сочі Інга Тутісані, яка була засуджена за державну зраду через sms в Грузію про рух російських військ в серпні 2008 року, вийшла на свободу. Про це повідомив її адвокат Іван Павлов.

    «Інга Тутісані вже вдома», - цитує його РИА Нововсти.

    Раніше Краснодарський крайовий суд засудив Тутісані до шести років ув'язнення, а Верховний суд Росії в листопаді пом'якшив покарання до 4 років і 1 місяця. Майже весь цей термін вона вже відбула і тепер її звільнили з СІЗО.

    Адвокат Тутісані додав, що за схожими обставинами були засуджені чотири жінки, які повідомили про рух в сторону Грузії кораблів і поїздів з військовою технікою. Оксану Севастіді, Аннік Кеся і Марину Джанджава згодом помилував президент Росії Володимир Путін.

    Читайте також матеріал на «Главкомі» Як Росія хотіла захопити Грузію в 2008 році

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