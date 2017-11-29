Вийшла на свободу росіянка, яка 2008-го попередила Грузію про війська РФ

Жінка була засуджена за державну зраду до шести років ув'язнення

Мешканка Сочі Інга Тутісані, яка була засуджена за державну зраду через sms в Грузію про рух російських військ в серпні 2008 року, вийшла на свободу. Про це повідомив її адвокат Іван Павлов. «Інга Тутісані вже вдома», - цитує його РИА Нововсти. Раніше Краснодарський крайовий суд засудив Тутісані до шести років ув'язнення, а Верховний



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колона російської бронетехніки в бік Грузії, 2008 рік

Жінка була засуджена за державну зраду до шести років ув'язнення

Мешканка Сочі Інга Тутісані, яка була засуджена за державну зраду через sms в Грузію про рух російських військ в серпні 2008 року, вийшла на свободу. Про це повідомив її адвокат Іван Павлов.

«Інга Тутісані вже вдома», - цитує його РИА Нововсти.

Раніше Краснодарський крайовий суд засудив Тутісані до шести років ув'язнення, а Верховний суд Росії в листопаді пом'якшив покарання до 4 років і 1 місяця. Майже весь цей термін вона вже відбула і тепер її звільнили з СІЗО.

Адвокат Тутісані додав, що за схожими обставинами були засуджені чотири жінки, які повідомили про рух в сторону Грузії кораблів і поїздів з військовою технікою. Оксану Севастіді, Аннік Кеся і Марину Джанджава згодом помилував президент Росії Володимир Путін.

Читайте також матеріал на «Главкомі» Як Росія хотіла захопити Грузію в 2008 році