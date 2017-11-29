Вийшла на свободу росіянка, яка 2008-го попередила Грузію про війська РФ
- Сьогодні, 10:33
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Жінка була засуджена за державну зраду до шести років ув'язнення
Мешканка Сочі Інга Тутісані, яка була засуджена за державну зраду через sms в Грузію про рух російських військ в серпні 2008 року, вийшла на свободу. Про це повідомив її адвокат Іван Павлов.
«Інга Тутісані вже вдома», - цитує його РИА Нововсти.
Раніше Краснодарський крайовий суд засудив Тутісані до шести років ув'язнення, а Верховний суд Росії в листопаді пом'якшив покарання до 4 років і 1 місяця. Майже весь цей термін вона вже відбула і тепер її звільнили з СІЗО.
Адвокат Тутісані додав, що за схожими обставинами були засуджені чотири жінки, які повідомили про рух в сторону Грузії кораблів і поїздів з військовою технікою. Оксану Севастіді, Аннік Кеся і Марину Джанджава згодом помилував президент Росії Володимир Путін.
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