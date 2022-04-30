Військова адміністрація припинила евакуацію з Попасної

Перевезення людей у безпечний прихисток відновляться після перевірки усіх маршрутів

У неділю, 30 квітня, Луганська ОВА була змушена припинити евакуацію мирних мешканців з Попасної. Про це повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону.

«Поки повністю не буде інформації про вчорашню подію з обстрілом ворожої ДРГ нашого евакуаційного транспорту, з Попасної Евакуація буде припинена», – сказав Гайдай.

Він особливо наголосив на тому, що евакуація відновиться після перевірки евакуаційного маршруту на безпеку. Але на це потрібен деякий час.

«Ризикувати життям і здоров'ям людей ніхто не буде», – додав голова Луганської ОВА.

Рішення про тимчасове припинення вивезення людей з Попасної вимушені були ухвалити після того, як обстріляли евакуаційні автобуси з людьми.

Декілька груп українських військових побували на місці розстрілу евакуаційного транспорту, але виявили лише один пошкоджений автобус, людей в ньому не було, тільки сліди крові.

Другий автобус, який віз гуманітарну допомогу й на зворотному шляху мав забрати людей, не знайшли, звʼязку з водієм немає.

Нагадаємо, дещо раніше військові РФ обстріляли автомобіль із волонтерами під Попасною.

У транспортному засобі перебували два місцевих жителі та вінничанин. На щастя, обійшлося без жертв.