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    Військова адміністрація припинила евакуацію з Попасної

    Евакуацію з Попасної тимчасово припинили&nbsp; - Військова адміністрація припинила евакуацію з Попасної
    Евакуацію з Попасної тимчасово припинили 
    фото: Сергій Гайдай/ Ttelegram

    Перевезення людей у безпечний прихисток відновляться після перевірки усіх маршрутів

    У неділю, 30 квітня, Луганська ОВА була змушена припинити евакуацію мирних мешканців з Попасної. Про це повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону.

    «Поки повністю не буде інформації про вчорашню подію з обстрілом ворожої ДРГ нашого евакуаційного транспорту, з Попасної Евакуація буде припинена», – сказав Гайдай.

    Він особливо наголосив на тому, що евакуація відновиться після перевірки евакуаційного маршруту на безпеку. Але на це потрібен деякий час.

    «Ризикувати життям і здоров'ям людей ніхто не буде», – додав голова Луганської ОВА.

    Рішення про тимчасове припинення вивезення людей з Попасної вимушені були ухвалити після того, як обстріляли евакуаційні автобуси з людьми.

    Декілька груп українських військових побували на місці розстрілу евакуаційного транспорту, але виявили лише один пошкоджений автобус, людей в ньому не було, тільки сліди крові.

    Другий автобус, який віз гуманітарну допомогу й на зворотному шляху мав забрати людей, не знайшли, звʼязку з водієм немає.

    Нагадаємо, дещо раніше військові РФ обстріляли автомобіль із волонтерами під Попасною.

    У транспортному засобі перебували два місцевих жителі та вінничанин. На щастя, обійшлося без жертв.

    Теги: Луганщина війна окупація Сергій Гайдай евакуація
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    Військова адміністрація припинила евакуацію з Попасної