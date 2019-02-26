Військові на Донбасі ліквідували двох снайперів бойовиків



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Бійці спостерігали за ворожими снайперами протягом двох днів

Гвардійці тактичної групи зі складу Операції Об’єднаних сил знищили снайперську пару ворога. Про це повідомляє прес-служба ООС.

Днями військовослужбовці батальйону тактичної групи Національної гвардії України, який виконує завдання у складі операції Об’єднаних сил виявили та знищили снайперську пару російсько-окупаційних військ, які перебували на своїй вогневій позиції та готувалися до ліквідації наших захисників.

«Ми спостерігали за снайпером і його помічником два дні. Підготували позицію, дистанція була зручна, після цього успішно відпрацювали завдання контрснайперської боротьби», - розповіли українські військові.

Заступник командувача Об'єднаних сил з питань застосування сил та засобів НГУ генерал-лейтенант Володимир Пеньков під час зустрічі з бійцями тактичної групи подякував гвардійцям за службу та нагородив відзнаками за високий професіоналізм.

Раніше повідомлялося, що 25 лютого російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню. При цьому противник тричі застосував артилерію калібру 122 мм та міномети 120-го калібру, витративши 85 снарядів та мін.

На кожен ворожий обстріл підрозділи Об'єднаних сил відповідали вогнем чергових вогневих засобів, не заборонених Мінськими домовленостями.

За даними розвідки, 25 лютого двох окупантів знищено та трьох поранено.