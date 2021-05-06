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    Генпрокуратура завершила розслідування катастрофи літака Ан-26 з курсантами

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    Слідчі&nbsp;провели понад 150 експертиз у справі&nbsp; - Генпрокуратура завершила розслідування катастрофи літака Ан-26 з курсантами
    Слідчі провели понад 150 експертиз у справі 
    Фото: ДБР

    До кримінальної відповідальності притягнуто шестеро осіб

    Офіс генерального прокурора завершив досудове розслідування авіакатастрофи літака Ан-26 поблизу Чугуєва (Харківська область) 25 вересня 2020 року, тоді загинуло 26 військових. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора а також пресслужба ДБР.

    У справі шість підозрюваних:

    • командувач Повітряних сил ЗСУ Сергій Дроздов (під особистим зобовʼязанням);
    • колишній командир військової частини А4104 Вʼячеслав Глазунов (під арештом у СІЗО) і два його заступники (в обох – нічний домашній арешт);
    • колишній керівник польотами на аеродромі «Чугуїв» Олександр Жук (під арештом у СІЗО);
    • на той час виконувач обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба (нічний домашній арешт).

    Їх підозрюють у тому, що вони не забезпечили безпеку польотів, порушили правила підготовки та проведення польотів, а також у недбалому ставленні до військової служби (ст. 416, ч. 3 ст. 425 КК України).

    Під час досудового розслідування виявили неналежну підготовку та затвердження документів щодо умов експлуатації літака з непередбаченим зльотом з «конвеєра». Також підозрювані неналежно контролювали рівень підготовки пілотів-інструкторів, навчальний процес і дотриманням заходів безпеки під час навчальних польотів.

    Ці порушення мали системний характер і їх допустилися на стадії підготовки до польотів (оскільки на борту літака перебували люди, які взагалі не повинні там бути), на стадії польоту, який дозволили із порушенням правил експлуатації літака, а також на стадії, коли сталася кризова ситуація.

    У прокуратурі наголошують, що керівництво польотів не вжило достатньо адекватних заходів, аби уникнути авіакатастрофи.

    Днями правоохоронці оголосили підозри трьом українським військовослужбовцям у справі щодо авіакатастрофи літака Ан-26.

    Зазначимо, «Укроборонпром» не знайшов порушень при ремонті літака Ан-26, який розбився у Чугуєві.

    Літак Ан-26 ВПС України розбився увечері 25 вересня в Чугуєві, на його борту перебували офіцери та курсанти Харківського національного університету повітряних сил, загалом 27 осіб. Вижив тільки один курсант. Літак розбився під час посадки.

    Теги: ЗСУ авіакатастрофа Офіс Генерального прокурора літак військові Харківщина розслідування Державне бюро розслідувань курсант
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