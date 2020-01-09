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    Військові протестували чотири броньовики на полігоні в Житомирській області

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    <span>На полігоні єдиного в Україні навчального центру десантно-штурмових військ випробували бронетехніку в умовах, ідентичних бездоріжжю</span> - Військові протестували чотири броньовики на полігоні в Житомирській області
    На полігоні єдиного в Україні навчального центру десантно-штурмових військ випробували бронетехніку в умовах, ідентичних бездоріжжю
    Фото пресслужби Генерального штабу Збройних сил України

    Уся бронетехніка пройшла випробування бездоріжжям у Кременчуці і проїхала більше 500 км до Житомира

    На полігоні в Житомирській області провели випробування чотирьох українських військових броньовиків. Про це повідомляє «Урядовий кур'єр» у четвер, 9 січня.

    Зазначається, що тести проходили броньовики Дозор-Б, Новатор, Варта і Oncilla-M, які були виготовлені на трьох різних підприємствах. При цьому вся техніка раніше пройшла випробування бездоріжжям у Кременчуці і проїхала більше 500 км до Житомира.

    У Житомирській області броньовики були випробувані на прохідність в екстремальних польових умовах. Крім штатних екіпажів, техніку на зручність випробували військовослужбовці-десантники.

    «Бійці в повній бойовій амуніції відпрацьовували завдання посадки і висадки і умови транспортування особового складу новітніми зразками бронетехніки, щоб переконатися, наскільки вона придатна для цього», - йдеться в повідомленні.

    Завершальним етапом випробувань стала демонстрація вогневих можливостей бронеавтомобілів, які можуть не тільки захищати екіпажі і десант від поразки, а й підтримувати бійців кулеметним і артилерійсько-ракетним вогнем.

    Зазначається, що випробування дозволять у перспективі відібрати кращі зразки бронетехніки і заздалегідь усунути неполадки.

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