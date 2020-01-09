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    У Тегерані сів літак Міноборони України

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    <span>Літак Міністерства оборони України з групою експертів прилетів до Ірану</span> - У Тегерані сів літак Міноборони України
    Літак Міністерства оборони України з групою експертів прилетів до Ірану

    На борту повітряного судна перебуває 45 експертів

    В Ірані приземлився літак Міністерства оборони з 45 українськими спеціалістами, які, зокрема, мають допомагати розслідувати причини катастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 української авіакомпанії МАУ. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

    «В Ірані приземлився літак з 45 українськими спеціалістами. 15 рятувальників, 4 слідчих та 3 експерти МВС будуть допомагати розслідувати причини трагедії з Boeing 737», - повідомили у МВС.

    Водночас у пресслужбі ДСНС вказали, що посадку в аеропорту Тегерана в Ірані 9 січня о 3:30 здійснив літак Іл-76 ЗСУ з експертною та пошуково-рятувальною групами на борту. Також за даними Повітряних сил Збройних сил України, перевезення групи здійснював досвідчений екіпаж військово-транспортного літака Іл-76МД ПС ЗСУ.

    У складі групи фахівців МВС, рятувальники ДСНС літаком о 23:25 8 січня вирушили до Ірану для надання допомоги у пошуковій операції жертв катастрофи українського літака Boeing 737 МАУ, який прямував із Тегерану до Києва.

    Серед спеціалістів також фахівці Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з повітряними цивільними суднами, Державної авіаційної служби, представники МАУ, спеціалісти Головної інспекції Міноборони України, які є експертами у сфері розслідування авіаційних катастроф.

    Експертна та пошуково-рятувальна група українських фахівців залучатиметься до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та репатріації тіл громадян України, загиблих в авіакатастрофі пасажирського літака у міжнародному аеропорті Імам Хомейні у місті Тегеран.

    Як відомо, в Ірані оголосили 9 січня днем жалоби.

    Раніше рішенням Державіаслужби українським авіакомпаніям були заборонені польоти в повітряному просторі Ірану.

    Також Україна заборонила польоти з 9 січня над територією Іраку.

    Як повідомлялося, в МЗС пообіцяли надати всю необхідну допомогу родичам загиблих в автокатастрофі українців. Зокрема, для отримання оперативної інформації та консульської підтримки вони можуть звертатися за телефоном оперативно-кризової групи Департаменту консульської служби МЗС України +380 44 238 16 57.

    Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири

    Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців.

    До відома, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Всі пасажири загинули.

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