Військові Судану вимагають, щоб протестувальники розблокували дороги



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Профспілки погрожують продовженням масових демонстрацій в Судані і відмовляються визнавати легітимність військових

Перехідна воєнна рада продовжує вести безуспішні переговори із лідерами профспілкових рухів щодо припинення протестів в Судані

Перехідна воєнна рада Судану закликала учасників протестів не блокувати дороги в країні і таким чином не обмежувати свободу руху своїх співгромадян.

Окремо військові засудили спроби окремих молодиків виконувати правоохоронні функції держави – мова йшла про обшуки молодиками учасників сидячих протестів біля міністерства оборони, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Паралельно із цим Перехідна воєнна рада продовжує вести безуспішні переговори із лідерами профспілкових рухів щодо припинення протестів.

Профспілки погрожують продовженням масових демонстрацій і відмовляються визнавати легітимність військових, які взяли владу після повалення Омара аль-Башира 11 квітня. Учасники протестів вимагають введення до перехідної ради цивільних осіб. Дану вимогу військові пообіцяли розглянути.

Зі свого боку Саудівська Аравія і ОАЕ вирішили надати Судану допомогу на 3 млрд доларів.

Нагадаємо, у Хартумі в Судані 11 квітня пройшла зустріч командування армії країни, на якій військові вирішили усунути президента Омара аль-Башира та його оточення.