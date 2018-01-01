Військові збили ворожий безпілотник на Донбасі
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БПЛА було знищено вогневим підрозділом протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України
Протягом новорічно-різвяного перемир’я українські підрозділи ППО збили вже другий ворожий безпілотник у зоні проведення антитерористичної операції.
Про це інформує прес-центр штабу АТО в четвер.
«10 січня близько 21.23 засобами РЕБ було виявлено безпілотний літальний апарат противника, ймовірно типу «Орлан 10». Ворожий безпілотник здійснював збір розвідувальної інформації по маршруту Горлівка – Артемове – Курдюмівка – Очеретине», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після підтвердження роботи безпілотника радіолокаційними засобами ППО, близько 23:40 ціль було знищено вогневим підрозділом протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України.
У штабі АТО відзначають, що протягом цієї ночі, на донецькому та приморському напрямку українськими підрозділами радіотехнічних військ було зафіксовано розвідувальні польоти ще двох ворожих БПЛА.
«Ці факти є черговим доказом грубих порушень російсько-окупаційними військами новорічно-різвяного перемир’я та Мінських домовленостей», – наголошують сили АТО.
Як повідомлялося, 28 грудня 2017 року, було виявлено та знищено російський безпілотник типу «Орлан 10», що здійснював збір розвідувальної інформації за маршрутом Зайцеве – Кодима – Семигір’я.