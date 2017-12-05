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    Військових злочинців з ОРДЛО скоро судитимуть в Гаазі – екс-прокурор трибуналу

    Екс-прокурор Гаазького трибуналу радить Україні починати власне судове переслідування злочинців із ОРДЛО, не чекаючи міжнародного
    Особи, що здійснювали військові злочини в Україні, свого часу виявляться в суді, вважає екс-прокурор Міжнародного кримінального трибуналу по Югославії Стефан Веспі, який виступав в Києві. Дуже важливо професійно збирати надійні докази і свідчення злочинів незаконних збройних формувань і вже зараз порушувати справи в українських судах, не чекаючи
    • Сьогодні, 08:53
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    Будівля Міжнародного кримінального суду
    Будівля Міжнародного кримінального суду

    Екс-прокурор Гаазького трибуналу радить Україні починати власне судове переслідування злочинців із ОРДЛО, не чекаючи міжнародного

    Особи, що здійснювали військові злочини в Україні, свого часу виявляться в суді, вважає екс-прокурор Міжнародного кримінального трибуналу по Югославії Стефан Веспі, який виступав в Києві.

    Дуже важливо професійно збирати надійні докази і свідчення злочинів незаконних збройних формувань і вже зараз порушувати справи в українських судах, не чекаючи міжнародних, вважає Стефан Веспи.

    «Докази потрібно збирати якомога раніше. Потрібно документувати докази обстрілів - аналіз воронок, калібрів, хвостових частин снарядів. Дуже важливо збирати покази свідків. Необхідно проаналізувати, як це позначилося на здоров'ї і житті мирного населення. Потрібно узагальнювати і писати звіти до міжнародних організацій. Міжнародний кримінальний суд вже взявся за цю справу, почав попередню роботу і виділить професійних слідчих», - говорить він.

    Нагадаємо, Україна подала свій меморандум в арбітражному провадженні проти Російської Федерації за Конвенцією ООН з морського права.

    Джерело: Радіо Свобода

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