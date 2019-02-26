Військовий експерт пояснив, що відлякує іноземного інвестора на вітчизняному ринку ОПК



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Заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь

«Згадаймо катери «Айленд», які вже 3,5 років в процесі передачі для ВМС», - зазначає експерт Михайло Самусь

В Україні треба реформувати сектор оборонної промисловості. Зокрема потрібно створити урядову агенцію, яка відповідала б за творення правил гри для державних підприємств, для іноземних інвесторів, донорів, а також військово-технічної політики, оборонної політики. Це дало б можливість комплексно і стратегічно визначати пріоритети. Такі думки висловив заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

В Україні складна екосистема для гравців на ринку ОПК.

«Ситуація, яка є сьогодні, відлякує непідготовленого інвестора, а підготовлений інвестор із заходу, який хоче зайти на український ринок, говорить про незрозумілість того, хто буде відповідати за реалізацію цих інвестицій. Якщо уявити, що американська компанія заходить на український ринок зі своїми технологіями, то хто може гарантувати, що ці їхні технології не з’являться в тому ж Китаї? Нагадаю, що сьогодні Піднебесна є найбільшою загрозою для США. А в України є досить потужне співробітництво і з Китаєм, і з західними країнами. Тому очевидно, що в західних країнах це викликає стурбованість. Отже, в Україні повинна бути певна процедура, яка гарантуватиме чітке збереження технологій, ідей», - говорить Самусь.

На його переконання, «Укроборонпром» не є основною проблемою. «Укроборонпром» як менеджерська компанія, що управляє державним сектором може залишатися, якщо це потрібно для держави, і його робота буде ефективною. Реформувати треба сектор оборонної промисловості.

Експерт наполягає на тому, щоб виконати вимогу закону про Національну безпеку, і створити окреме урядове агентство, яке відповідало б за творення правил гри для державних підприємств, для іноземних інвесторів, донорів, і найголовніше відпрацювання військово-технічної політики, оборонної політики, яка могла б комплексно і стратегічно визначати пріоритети. «Наприклад, є в нас розробки в авіаційній, вертолітній чи ракетній галузях, то повинні відповідати конкретні особи. І відповідати не тільки за успіхи на військових виставках, зокрема на IDEХ, а й відповідати за проблеми державного оборонного замовлення, чому тих чи інших зразків озброєння немає ЗСУ. А зараз таких людей немає в уряді, які відповідали б конкретно за реалізацію політики», - говорить Самусь.

Міністр оборони України займається іншими функціями – забезпеченням Збройних сил. ЗСУ виконують територіальний захист та захист суверенітету держави. «Дійсно, у Франції міністр оборони займається цим. У США міністерство оборони має великі функції, а в Україні Міноборони не має жодних повноважень у військово-технічній сфері. Зараз ухвалений закон, який дозволяє напряму закупляти озброєння, техніку, технології закордонних постачальників, уникати спецекспортерів. При імпорті уникати бюрократичних процедур та додаткових виплат. Згадаймо катери «Айленд», які вже 3,5 років в процесі передачі для ВМС», - зазначає Самусь.

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