Військову, яку затримали через схожість з сепаратисткою, суд відпустив під домашній арешт

Вікторія Котеленець у Широкиному у 2016 році

Вікторія Котеленець у Широкиному у 2016 році

Українську військову підозрюють в участі у терористичній організації «ДНР», спираючись на фото 2014 року

Вікторію Котеленець, ветеранку війни на Донбасі із позивним Фортуна, яку затримали через схожість із конвоїркою на «параді полонених» в окупованому Донецьку у 2014 році, відправили під домашній арешт. Апеляційний суд Києва змінив міру запобіжного заходу з тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє «Громадське».

Так, суд частково задовольнив скаргу адвоката на запобіжний захід. Котеленець перебуватиме під домашнім арештом в Києві в орендованій квартирі.

Прокурори аргументували необхідність продовження запобіжного заходу ризиками втечі Котеленець на непідконтрольну територію та можливістю впливу на свідків.

«Після допиту свідка за участю якого проходило впізнання, на його номер телефону подзвонила на той час невідома йому особа і розпитувала його з приводу проведених слідчих дій», - заявив прокурор Дем’янчук.

Адвокати Котеленець заявляють, що чекали на повне задоволення апеляційної скарги, втім вдячні, що Вікторію випустили з-під арешту. Заяви прокурорів називають брехнею.

Прокурор також заявив, що під час обшуку в будинку Вікторії Котеленець в Олексієво-Дружківці, Донецької області знайшли боєприпаси, зокрема протипіхотні міни.

Мати Вікторії Наталія Воронцова, яка була присутня під час обшуку, почала сперечатись з прокурором. Вона заявила, що вилучили лише мобільні телефони, ніяких боєприпасів не було. Після цього жінці стало погано, їй викликали швидку в зал суду.

За ветеранку готові були поручитись 28 людей, зокрема міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна, колишній політв’язень Володимир Балух та народні депутати.

Про затримання Вікторії Фортуни Котеленець уперше повідомили депутатка від «Європейської солідарності» Яна Зінкевич та офіцерка ЗСУ Олена Білозерська. Вони заявили, що ветеранку війни нібито затримали співробітники Головного слідчого управління за підозрою в участі у бойових діях на боці бойовиків. За словами Білозерської, Вікторію затримали через зовнішню схожість із жінкою, котра конвоювала українських полонених під час «параду» в Донецьку у 2014 році.

Офіцерка Білозерська заявила, що 19 січня, у день затримання, Печерський суд обрав Вікторії Котеленець запобіжний захід і відправив жінку на 2 місяці до Лук'янівського СІЗО. 28 січня мало відбутися судове засідання зміни запобіжного заходу ветеранці, проте його перенесли на 3 лютого через те, що з Печерського суду до Київського апеляційного не прибули документи.