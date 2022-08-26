Запорізька АЕС знову підключена до мережі України

25 серпня через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, Запорізька АЕС була відключена від мережі

Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки наразі немає

Запорізька атомна електростанція знову підключена до мережі та виробляє електроенергію для потреб України. Про це повідомляє пресслужба Енергоатома.

«26 серпня о 14:04 один із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, учора ввечері стало відомо,що Запорізька АЕС відновила з’єднання із енергосистемою України, проте всі шість енергоблоків залишаються відключеними. Станція залишається підключеною до лінії 330 кВ від сусідньої ТЕС, яка може забезпечити резервну електроенергію.

Нагадаємо, 25 серпня уперше в історії Запорізька АЕС була повністю відключена від мережі.