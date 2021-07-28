У Pfizer підтвердили, що третя доза вакцини посилює захист від штаму «Дельта»

Рівень антитіл у людей, які отримали третю дозу вакцини, більш ніж в п'ять разів вищий, ніж після вакцинації другий дозою

Представники фармкомпанії Pfizer найближчими днями можуть оголосити чиновникам уряду США про необхідність введення третьої дози вакцини від Covid-19

Третя доза вакцини Pfizer від компанії BioNTech може «сильно» посилити захист від «Дельта»-штаму коронавірусу – крім захисту, що забезпечується стандартними двома дозами. Про це свідчать нові дані, опубліковані Pfizer.

Зігнано з даними, рівень антитіл проти штаму Дельта у людей у віці від 18 до 55 років, які отримали третю дозу вакцини, більш ніж в п'ять разів вище, ніж після вакцинації другий дозою.

Крім того, за даними Pfizer, серед людей у віці від 65 до 85 років рівень антитіл проти «Дельти» після введення третьої дози вакцини більш ніж в 11 разів перевищує рівень після другої дози.

Представники фармкомпанії Pfizer найближчими днями можуть оголосити чиновникам уряду США про необхідність введення третьої дози вакцини від Covid-19 для більш стійкого імунітету.

Результати досліджень показали, що бустерна доза Pfizer, яку вводили через шість місяців після другого щеплення, збільшила кількість антитіл в 5−10 разів порівняно з першими двома ін'єкціями.

Тим часом, з Естонії в Україну вилетів транспортний літак з партією із 52 800 доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca (Vaxzevria).

Також стало відомо, що уряд Литви прийняв рішення передати Україні 131 тисячу доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Нагадаємо, до кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу від різних виробників. В уряді наголошують, що цього має вистачити для повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році.

Раніше експерт пояснив, чому вакциновані люди хворіють на коронавірус.

Також відома інфекціоністка розповіла українцям, як себе поводити після вакцинації.