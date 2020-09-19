Влада Чернівців: Карантинні заходи держави не призводять до бажаного результату



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Чернівці на карантині Фото: shpalta

У березні в Чернівцях була одна людина з коронавірусом. Попри жорсткий карантин через два місці в місті вже нарахували тисячу хворих

В.о. міського голови Чернівців Василь Продан вважає, що запроваджений урядом карантин не призводять до бажаного результату.

Про це Продан заявив в інтерв’ю «Главкому».

«У нас в місті в березні була одна людина з коронавірусом. Був настільки жорсткий карантин, наскільки це можливо, була взагалі заборона виходити на вулицю. Через два місяці ми мали одну тисячу хворих. Ми чітко розуміємо що ці заходи, які передбачала держава, не призводять до бажаного результату. Тоді було так само, як і зараз. За останні 40 днів у нас немає в місті збільшення кількості нових випадків інфікування. Тобто не більше 50-60 випадків на день. За цей час тих 50, які захворіли 20-30 днів тому, одужали. Іншими словами, у нас немає збільшення числа хворих. Хворіє одночасно стала кількість, лікарні справляються з тим напливом, який є», – зазначив посадовець.

Він також додав, що якщо в місті не вистачає «коронавірусних» ліжок, то їх просто додають за необхідністю.

«Для чого нам тримати 300 ліжок, якщо у нас хворих 100 людей? Нам потрібен запас 30-40 ліжок. А такий запас у нас є постійно», – запевняє Продан.

В.о. міського голови Чернівців також відповів, які поради місту щодо дотримання карантину дає головний санітарний лікар області Наталія Гопко:

«Звертатися до санітарного лікаря і питати в нього що робити, це те саме, що у математика питати, який предмет найголовніший. Санітарний лікар, звичайно ж, хоче все обмежити, тому що це природно. Вона приводить свої доводи, аргументи, а ми вже приймаємо рішення, виходячи з того, скільки у нас ліжок, скільки ми можемо залучити людей до боротьби, як ми можемо організувати всі ці карантинні заходи і наскільки люди їх сприймають».

За словами Продана, санітарний лікар переживає за моменти, щоби не було розповсюдження епідемії, міська влада має переживати за всі інші моменти.

«А що наші пенсіонери? Чи матимуть вони взагалі змогу прожити? Як вони зможуть дістатися до магазину? Чи можуть вони отримати продукти? Чи зможуть вони взагалі вижити? Є потреби в операціях, які давно планувалися, є багато інших потреб, які ми не зможемо задовільнити, якщо ми будемо слухати винятково санітарного лікаря», – сказав посадовець.

Він запевнив, що попри карантин в лікарнях Чернівців проводяться планові операції.

«Якщо є якісь операції, які треба терміново робити, звичайно, вони всі робляться. Терміновість визначають лікар і хворий. Якщо це необхідно робити, то роблять, а якщо може почекати, то чекають», – резюмував Продан.

Як відомо, влада Чернівців просить в уряду компенсацію за карантин.

Як повідомлялося, станом на ранок 18 вересня в Україні підтверджено 169472 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 17 вересня зафіксовано ще 3228 хворих на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Всього 169472

Хворіють 90518

Одужали 75486

Померли 3468

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