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    Зеленський звинуватив у поширенні Covid-19 вибори і місцеву владу

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    Володимир Зеленський:&nbsp;Україна повністю всіма карантинними заходами збила першу хвилю захворюваності - Зеленський звинуватив у поширенні Covid-19 вибори і місцеву владу
    Володимир Зеленський: Україна повністю всіма карантинними заходами збила першу хвилю захворюваності

    «Я вважаю, що якби не місцеві вибори, захворюваність в нас була б меншою», заявив президент

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна добре справлялася з пандемією коронавірусу, поки не почалася підготовка до місцевих виборів.

    «Від початку в нас був найкращий результат у всій Європи, Україна повністю всіма карантинними заходами збила першу хвилю захворюваності – у нас було максимум до 300 людей на добу. Але через політичні ігри і підготовку до місцевих виборів деякі представники місцевої влади, особливо в обласних центрах, чомусь почали воювати на словах, слава богу, з центральною владою, яка нібито «закручує гайки», і захотіли зменшення карантину», – сказав президент на брифінгу під час робочої поїздки до Тернопільської області.

    Глава держави підкреслив, що за оцінкою Міністерства охорони здоров'я України та міжнародних вірусологів, в Україні був і є досить ліберальний варіант карантину порівняно з іншими країнами.

    «Я вважаю, що якби не місцеві вибори, захворюваність в нас була б меншою. Завжди люди орієнтуються на лідерів. І в будь-яких маленьких містах, коли вони бачать, як сільський голова, керівник ОТГ або мер виходить і каже, що влада переоцінює складність ситуації, немає нічого страшного, можна святкувати день міста і збирати по 20-30 тисяч людей, то й люди себе так ведуть. Тому відповідальність саме на такому керівництві. І сьогодні ми бачимо 3 тисячі (нових випадків за добу, – ред.)», – зазначив він.

    Як повідомлялося, станом на ранок 18 вересня в Україні підтверджено 169472 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 17 вересня зафіксовано ще 3228 хворих на коронавірус.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      169472
    • Хворіють
      90518
    • Одужали
      75486
    • Померли
      3468

    Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

    Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.

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