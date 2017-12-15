Влада Ірану розблокувала Instagram

Влада країни раніше обмежила доступ до Instagram і Telegram в зв'язку з масовими протестами

Влада Ірану повністю зняла обмеження з соціальної мережі Instagram, введені на тлі протестів у ряді міст республіки. Про це повідомило 5 січня Mehr News Agency. Раніше член парламентського комітету з питань національної безпеки і зовнішньої політики Ірану Алі Реза Рахімі заявив, що блокування Telegram і Instagram була тимчасовим заходом і вона



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Влада країни раніше обмежила доступ до Instagram і Telegram в зв'язку з масовими протестами

Влада Ірану повністю зняла обмеження з соціальної мережі Instagram, введені на тлі протестів у ряді міст республіки. Про це повідомило 5 січня Mehr News Agency.

Раніше член парламентського комітету з питань національної безпеки і зовнішньої політики Ірану Алі Реза Рахімі заявив, що блокування Telegram і Instagram була тимчасовим заходом і вона припиниться 5 січня. Пізніше міністр інформаційно-комунікаційних технологій Мохаммад Джавад Азарі Джахрумі пригрозив повним блокуванням месенджера, якщо не будуть закриті «канали терористів».

Як стверджували західні ЗМІ, іранська влада обмежила доступ до Instagram і Telegram в зв'язку з масовими протестами, які відбулися в країні на минулому тижні. Блокування Telegram підтвердив його засновник Павло Дуров. Як він написав у своєму Twitter, такий захід з боку іранської влади послідував після відмови адміністрації месенджера закрити ряд телеграм-каналів, які учасники протестів використовували для обміну інформацією.

Антиурядові акції протесту почалися в Ірані 28 грудня. Учасники маніфестацій в різних містах висловлювали невдоволення зростанням цін. В результаті зіткнень з поліцією загинули щонайменше 20 осіб, в тому числі співробітники сил правопорядку. За даними іранської влади, за участь у заворушеннях заарештовано понад 450 осіб.

3 січня командувач корпусом «стражів ісламської революції» (елітний підрозділ ВС Ірану) генерал Мохаммад Алі Джафарі оголосив про закінчення смути в республіці і ураженні заколотників. За його словами, в цілому в акціях по всій країні взяли участь не більше 15 тисяч чоловік.