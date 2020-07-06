Іран досі не відправив «чорні скриньки» збитого літака МАУ до Франції



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Франція повинна розшифрувати дані на «чорних скриньках», одна з яких була пошкоджена під час аварії

Іран тепер обіцяє передати «чорні скриньки» українського літака до Франції до 20 липня

Бортові самописці збитого літака МАУ в Ірані досі перебувають в Тегерані.

Про це у неділю ввечері заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами дипломата, Іран тепер обіцяє передати «чорні скриньки» українського літака до Франції до 20 липня.

«Ми уважно спостерігаємо за цим процесом. Буквально пару днів назад ми отримали згоду від французької влади прийняти наших двох експертів, які повинні взяти участь в цьому технічному процесі», - сказав Єнін.

Якщо технічне розслідування покаже стороннє втручання, то Україна буде переходити до другого етапу переговорного процесу і потребують конкретного рівня компенсації сім'ям загиблих, резюмував дипломат.

Наприкінці червня повідомлялося, що Іран направив до Франції бортові самописці літака МАУ. Франція повинна розшифрувати дані на «чорних скриньках», один з яких був пошкоджений під час аварії.

Зазначимо, що 2 липня міністр закордонних справ України повідомив, що країни жертв авіакатастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» підписали меморандум про взаєморозуміння і співпрацю в переговорах про виплату компенсацій Іраном.

Нагадаємо, Франція запросила українських експертів для участі в розшифровці «чорних скриньок» літака МАУ.

Раніше військовий прокурор Ірану заявив, що літак МАУ над Тегераном збили через «людський фактор».

Нагадаємо, 26 червня представники Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації офіційно погодилися передати бортові самописці збитого літака МАУ Франції. Заступник глави МЗС Євген Єнін заявив, що українські експерти також братимуть участь у розшифровці бортових самописців у Франції. А французьке Бюро з розслідування авіакатастроф повідомило, що розпочне роботу зі скриньками 20 липня.

Зазначимо, що недавно Зеленський сформував делегацію для перемовин з Іраном щодо збитого літака МАУ.

Як повідомлялося, в Ірані покарали студентів, які вшанували пам’ять загиблих у рейсі МАУ.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.