Літак МАУ над Тегераном збили через «людський фактор», — військовий прокурор Ірану



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Український літак авіакомпанії МАУ було збито у ніч на 8 січня незабаром після зльоту із Тегерана

Іран заявляє, що збиття українського авіалайнера сталося через помилку

Авіакатастрофа літака Boeing «Міжнародних авіаліній України» в Ірані в ніч на 8 січня сталася через «людський фактор», а не внаслідок помилково відданого військовим командуванням наказу. Про це заявив військовий прокурор провінції Тегеран Голам Абас Торкі, передає Reuters із посиланням на іранське інформагентство Tasnim.

Він зазначив, що причиною аварії не могла бути кібератака на протиповітряну систему оборони Ірану. За словами Торкі, оператор системи ПВО, з якої і збили літак МАУ, здійснив два постріли, але зробив це без відповідного наказу.

«Між першим і другим пострілом минули 26 секунд, але, на жаль, протягом цього часу оператор також і не отримав дозволу на другий постріл», — зазначив військовий прокурор. Він також додав, що влада Ірану вже арештувала трьох людей, які, за її даними, причетні до аварії (раніше, нагадаємо, повідомляли про затримання шести).

Також, за словами Торкі, внаслідок аварії «чорні скриньки» літака зазнали значного пошкодження, через що їхнє розшифрування настільки затяглося.

Нагадаємо, 26 червня представники Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації офіційно погодилися передати бортові самописці збитого літака МАУ Франції. Заступник глави МЗС Євген Єнін заявив, що українські експерти також братимуть участь у розшифровці бортових самописців у Франції. А французьке Бюро з розслідування авіакатастроф повідомило, що розпочне роботу зі скриньками 20 липня.

Зазначимо, що недавно Зеленський сформував делегацію для перемовин з Іраном щодо збитого літака МАУ.

Як повідомлялося, в Ірані покарали студентів, які вшанували пам’ять загиблих у рейсі МАУ.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.



