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    В Ірані покарали студентів, які вшанували пам’ять загиблих у рейсі МАУ

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    Літак Boeing рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня - В Ірані покарали студентів, які вшанували пам’ять загиблих у рейсі МАУ
    Літак Boeing рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня

    Студентів відсторонили для «підтримки здорової освітньої атмосфери університету»

    Медичний університет в Ірані прийняв рішення тимчасово відсторонити від занять своїх студентів, які вшанували пам’ять жертв збитого рейсу МАУ Тегеран-Київ.

    Про це повідомляє Радіо Свобода.

    Раніше на сайті Ensafnews у короткому звіті було сказано, що 20 студентів були покарані за організацію церемонії запалення свічок для вшанування жертв. Дата події не згадувалася.

    Після цього пресслужба університету Мохакека Ардебілі оприлюднила листа, в якому зазначила, що студенти не просили дозволу на збори, і їх слід було покарати за «порушення порядку». Тому університет оголосив догану і відсторонив 15 студентів.

    Студентів відсторонили для «підтримки здорової освітньої атмосфери університету».

    Зазначимо, що минулого тижня Зеленський сформував делегацію для перемовин з Іраном щодо збитого літака МАУ.

    Нещодавно Іран офіційно попросив Францію допомогти розшифрувати «чорні скриньки» літака МАУ.

    Як відомо, відповідно до американських правил, Іран зберігає загальний контроль над розслідуванням, в той час як США та Україна акредитовані як країни, де літак будувався та експлуатувався. Канада також бере участь, адже в аварії загинули багато її громадян.

    Також повідомлялося, що у справі про катастрофу літака української авіакомпанії МАУ в Ірані затримали шістьох підозрюваних. Наразі під вартою перебувають лише троє фігурантів.

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