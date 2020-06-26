В Ірані покарали студентів, які вшанували пам’ять загиблих у рейсі МАУ



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Літак Boeing рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня

Студентів відсторонили для «підтримки здорової освітньої атмосфери університету»

Медичний університет в Ірані прийняв рішення тимчасово відсторонити від занять своїх студентів, які вшанували пам’ять жертв збитого рейсу МАУ Тегеран-Київ.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Раніше на сайті Ensafnews у короткому звіті було сказано, що 20 студентів були покарані за організацію церемонії запалення свічок для вшанування жертв. Дата події не згадувалася.

Після цього пресслужба університету Мохакека Ардебілі оприлюднила листа, в якому зазначила, що студенти не просили дозволу на збори, і їх слід було покарати за «порушення порядку». Тому університет оголосив догану і відсторонив 15 студентів.

Студентів відсторонили для «підтримки здорової освітньої атмосфери університету».