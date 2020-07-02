Країни жертв катастрофи літака МАУ об'єдналися в питанні виплати компенсацій



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Літак Boeing рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня

Україна буде вести переговори про виплату компенсацій з Іраном

Країни жертв авіакатастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» підписали меморандум про взаєморозуміння і співпрацю в переговорах про виплату компенсацій Іраном.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Facebook.

Меморандум був підписаний представниками України, Канади, Афганістану, Великобританії та Швеції.

Він зазначив, що дана ініціатива належала Україні.

«Україна буде голосом цієї групи. Документ визначає нашу державу спікером, що означає, що саме Україна від імені групи буде вести переговори з Іраном... Іран нестиме всю відповідальність і заплатить за те, що він зробив. Справедливість восторжествує, скільки б часу це не зайняло», - повідомив Кулеба.

Як повідомлялося раніше, в кінці червня міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що Іран відправить до Франції для експертизи «чорні скриньки» пасажирського літака МАУ, який був збитий в небі над Тегераном в січні поточного року.

Раніше військовий прокурор Ірану заявив, що літак МАУ над Тегераном збили через «людський фактор».

Нагадаємо, 26 червня представники Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації офіційно погодилися передати бортові самописці збитого літака МАУ Франції. Заступник глави МЗС Євген Єнін заявив, що українські експерти також братимуть участь у розшифровці бортових самописців у Франції. А французьке Бюро з розслідування авіакатастроф повідомило, що розпочне роботу зі скриньками 20 липня.

Зазначимо, що недавно Зеленський сформував делегацію для перемовин з Іраном щодо збитого літака МАУ.

Як повідомлялося, в Ірані покарали студентів, які вшанували пам’ять загиблих у рейсі МАУ.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.