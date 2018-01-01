Влада Луганщини доручила виключити Новоолександрівку з переліку окупованих

У Новоолександрівці триває відновлення основних комунікацій

В адміністрації Луганської області доручили підготувати документи щодо виключення села Новоолександрівка з переліку тимчасово окупованих населених пунктів. Про це повідомив глава Луганської обласної державної адміністрації Юрій Гарбуз. «Доручив підготувати пакет документів щодо виключення селища Новоолександівка з населених



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Військовослужбовці ЗСУ зайняли Новоолександрівку

У Новоолександрівці триває відновлення основних комунікацій

В адміністрації Луганської області доручили підготувати документи щодо виключення села Новоолександрівка з переліку тимчасово окупованих населених пунктів.

Про це повідомив глава Луганської обласної державної адміністрації Юрій Гарбуз.

«Доручив підготувати пакет документів щодо виключення селища Новоолександівка з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, аби жителі Новоолександрівки мали змогу отримувати соціальні виплати у повному обсязі», — написав він у Facebook.

За словами Гарбуза, селище з 2014 року перебуває у «сірій зоні» і на сьогодні у ньому залишило 17 жителів. Тепер у Новоолександрівці триває відновлення основних комунікацій.

«Чотири роки мешканці були позбавлені елементарних благ цивілізації – світла, газу та води. Майже 90 зі 100 подвір'їв пошкоджені або знищені вщент. У селі залишилось 17 жителів, переважно це літні люди. Тож, в першу чергу, ми маємо забезпечити енергопостачання та медичне обслуговування селян», — додав Гарбуз.

31 січня Міноборони України повідомило, що військовослужбовці ЗСУ зайняли Новоолександрівку.

«В село ми зайшли кілька днів тому. Противник, звичайно, час від часу намагається повернути втрачене. Вдень працюють і снайпери, і стрілецька зброя інша, вночі подекуди пострілюють із великокаліберних кулеметів. Але ми вже міцно вчепилися в цей шматок землі, тому що це шматок нашої землі. Так і просуватимемося далі, потроху, але не зупиняючись», — розповів в інтерв'ю «Військовому телебаченню» дислокований у селі військовослужбовець.