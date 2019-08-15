Непал посилить вимоги до альпіністів, які піднімаються на Еверест



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За весняний альпіністський сезон цього року при сходженні на Еверест загинули 11 осіб

Раніше влада Непалу зазнала критики через те, що умови сходження на Еверест відносно м'які

Спеціальна комісія, сформована урядом Непалу після невдалого альпіністського сезону, вирішила посилити вимоги до бажаючих піднятися на Еверест. Як повідомляє Associated press, наразі потенційним підкорювачам вершини доведеться платити більше і надавати більше довідок.

Як випливає з доповіді комісії, альпіністи повинні мати за плечима успішне підкорення вершини в 6500 метрів, якщо вони хочуть піднятися на пік, абсолютна висота якого становить 8848 метрів. Намагатися піднятися на нього можна буде тільки в супроводі досвідченого провідника.

Раніше влада Непалу зазнала критики через те, що умови сходження на Еверест відносно м'які: фактично спробувати може кожен, хто заплатить $ 11 тис. Як уточнює «Бі-бі-сі», комісія пропонує збільшити цю суму до $ 35 тис.

Тільки за весняний альпіністський сезон цього року при сходженні на Еверест загинули 11 осіб. Критики стверджують, що согодні влада не робить нічого, щоб зупинити недосвідчених альпіністів, які явно зазнають труднощів при сходженні. Крім того, наголошується, що потік бажаючих підкорити Еверест занадто великий - цього року люди буквально стояли в черзі на підйом.

Раніше на Евересті встановили найвищу в світі метеостанцію.

Крім того повідомлялося, що на Евересті зібрали 11 тонн сміття.