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    Влада Перу відкрила руїни стародавнього міста інків для одного туриста з Японії

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    Джессі Катаяма планував провести у Перу декілька днів у березні та відвідати Мачу-Пікчу, проте він застряг у містечку біля стародавнього міста через обмеження на подорожі у зв'язку з епідемією - Влада Перу відкрила руїни стародавнього міста інків для одного туриста з Японії
    Джессі Катаяма планував провести у Перу декілька днів у березні та відвідати Мачу-Пікчу, проте він застряг у містечку біля стародавнього міста через обмеження на подорожі у зв'язку з епідемією

    Японець чекав на дозвіл відвідати руїни сім місяців через коронавірусні обмеження

    Влада Перу відкрила руїни стародавнього міста інків Мачу-Пікчу лише для одного туриста з Японії, який чекав на дозвіл сім місяців через коронавірусні обмеження. Про це повідомляє BBC.

    Джессі Катаяма планував провести у Перу декілька днів у березні та відвідати Мачу-Пікчу, проте він застряг у містечку біля стародавнього міста через обмеження на подорожі у зв'язку з епідемією.

    «Він приїхав до Перу з мрією — потрапити (до Мачу-Пакчу — ред.)», — заявив міністр культури Алехандро Нейра.

    Він додав, що туристу дозволили відвідати місто після спеціального запиту і вже 10 жовтня Катаяма увійшов до Мачу-Пікчу разом із директором парку.

    Хлопець розповів виданню Keikoharda, що під час візиту «була прекрасна погода — найкращий день для екскурсії».

    «Я дякую перуанцям, які в останній момент здійснили мою мрію, адже до кінця жовтня я маю їхати до Японії. Але я обов'язково повернусь сюди», — сказав Джессі.

    Поки Мачу-Пікчу закрита для туристів, парк планують поступово відкривати з листопада.

    До слова, станом на 13 жовтня країна на восьмому місці за кількістю підтверджених випадків Covid-19 — там виявили 851 171 хворого. З них 33 тисячі людей померли від ускладнень, а 743 тисячі одужали.

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