Новий рекорд. У Києві з’явилася найдовша в Україні алея сакур



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Загальна кількість сакур на алеї у Дніпровському районі Києва наразі становить 268 Фото: КМДА

Протяжність алеї сакур, висадженої уздовж бульвару Верховної Ради, становить 1402 метра та 25 сантиметрів

У Дніпровському районі столиці представники «Книги рекордів України» офіційно зареєстрували найдовшу алею сакур в Україні. Її протяжність становить понад 1400 метрів.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

«Наступного року виповнюється 50 років дружби Києва і Кіото, тож, я думаю, що це буде гарний знак для японського міста-побратима. Та й для району це також історична подія. Для мене це не просто алея сакур – це додатковий туристичний магніт. Ми звикли, що туристи відвідують більше центральну частину міста, але тепер кожному гостю столиці варто буде відвідати Дніпровський район та побачити такий чудовий об’єкт на власні очі. Це унікальна алея, оскільки тут ростуть різні види сакур, і деякі з них цвітуть кілька разів на рік», – зазначила Хонда.

Як повідомляється, протяжність алеї сакур, висадженої уздовж бульвару Верховної Ради, становить 1402 метра та 25 сантиметрів. 1 жовтня на алеї було висаджено 28 дерев, і загальна їхня кількість тепер становить 268. Проте у планах збільшити алею до 500 сакур.