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    Латвія розриває дипломатичні відносини з Росією

    Латвія розриває дипломатичні відносини з Росією
    фото з відкритих джерел

    Латвія закриває свої генеральні консульства в Даугавпілсі та Лієпаї

    Латвія прийняла рішення розірвати дипломатичні відносини з окупантом, після оприлюднених звірств на території України. Зокремо, закриває генеральні консульства в Даугавпілсі та Лієпаї. Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ Едгарс Рінкевичс у Facebook.

    «У світлі злочинів, скоєних російськими військами в Україні, Латвія розриває дипломатичні відносини з Російською Федерацією, закриваючи свої генеральні консульства в Даугавпілсі та Лієпаї та надсилаючи 13 дипломатів та співробітників», – заявив Рінкевичс.

    Як повідомлялося, раніше сьогодні про висилку дипломатів РФ заявили у МЗС Швеції (3), Данії (15) та Італії (30). Учора уряд Німеччини визнав 40 російських дипломатів «небажаними особами», у Франції - близько 30 дипломатів, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни. Всього за останні два тижні було видворено з країн ЄС понад 150 російських дипломатів.

    До слова, Литва ставить на паузу дипломатичні стосунки з Росією. Нагадаємо, через загрозу нацбезпеці країни, Міністерство закордонних справ Іспанії вирішило видворити близько 25 російських дипломатів.

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    Теги: росія окупанти війна Латвія Україна окупація #stoprussia
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    Латвія розриває дипломатичні відносини з Росією