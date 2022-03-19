Фонд легендарного тенісиста пожертвував $0,5 млн на допомогу українським дітям

Насамперед кошти фонду Федерера будуть спрямовані на навчання українських дітей

Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер та його благодійний фонд виділяють 500 тис. на допомогу українським дітям, які постраждали від війни, – повідомляє Sportarena.

«Моя сім'я і я в жаху від того, що відбувається в Україні. Наші серця розбиті через те, як страшенно постраждали і страждають невинні люди. Ми пропонуємо допомогу дітям з України, які цього потребують. Близько 6 млн українських дітей зараз не ходять до школи. Ми розуміємо, що важливо дати їм доступ до освіти, та хочемо підтримати їх, щоб вони легше впоралися з таким надзвичайно травматичним досвідом, як війна.

Через фонд ми підтримуємо благодійну організацію War Child Holland, яка надає екстрену психосоціальну підтримку та захист дітям та сім'ям біженців, зробивши пожертвування $500 тис. доларів, щоб українські діти продовжили своє навчання», – йдеться у заяві Федерера.

Нагадаємо, що воротар київського «Динамо» Георгій Бущан разом зі своїми одноклубниками Сергієм Сидорчуком та Миколою Шапаренком, а також футболістами донецького «Шахтаря» Тарасом Степаненком, Миколою Матвієнком та Сергієм Крiвцовим створили фонд гуманітарної та військової допомоги Україні.