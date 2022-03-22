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    У Росії почалось маркування житла тих, хто протестує проти війни

    На думку рашистів, не хочуть війни тільки &laquo;зрадники&raquo; - У Росії почалось маркування житла тих, хто протестує проти війни
    На думку рашистів, не хочуть війни тільки «зрадники»
    фото: Nexta Live

    Спеціальні знаки з’являються на будинках людей, які висловлюються за припинення війни

    У Росії продовжують застосовувати репресивні заходи до людей, які відкрито виступають проти війни в Україні, розв'язаної Путіним. Їх у РФ називають «зрадниками». Наклейки з написом «Здесь живет предатель» з'являються на будинках російських активістів та журналістів. Відповідне фото опублікували в Telegram-каналі «Nexta Live».

    Примітно, що букву «З» автори цих знаків замінили на «Z», а «В» – на «V». Зазначимо, що російський музикант Андрій Макаревич вважає, що «Z» у російській інтерпретації – ніщо інше, як відсилка до свастики, частини нацистської символіки Адольфа Гітлера, яка активно просувалася за часів Другої світової війни.

    Цей знак у РФ зараз активно чіпляють на одяг, малюють на військовій техніці, машинах та будь-яких можливих поверхнях. Дітей змушують використовувати «Z» у своїх малюнках, під час проурядових акцій росіяни вишиковуються у формі цього символу.

    Нагадаємо, росіяни хизуються на телебаченні, як вони розбомбили ТРЦ у Києві (відео).

    Раніше стало відомо, що РНБО закликає повідомляти про канали та чати із символом «Z» у назві. Значну частину цих каналів наповнюють підрозділи інформаційно-психологічних операцій російських збройних сил, а окремі з них – російські військові кореспонденти.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Росії почалось маркування житла тих, хто протестує проти війни