Україну накриє антициклон Majla2: прогноз погоди на 23 жовтня



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У Києві середа буде з туманами, дощі малоймовірні

У найближчу добу, 23 жовтня, в Україні очікується тепла погода без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+11 градусів, вдень +16...+22 градуси, у Закарпатті до +24 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі +2...+7 градусів, вдень +14...+19 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +16...+21 градус.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +15...+21 градус.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +15...+21 градус.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+12 градусів, вдень +16...+21 градус.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +15...+20 градусів.

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що в Україні з 28 жовтня очікується відчутне похолодання, а 30-31 жовтня навіть можливий мокрий сніг.

За її словами, 23 жовтня Україна потрапляє в зону діяльності антициклону Majla2, і тому в більшості областей буде без опадів і туманів. Температура повітря становитиме +16...+21 °C.

У Києві середа буде з туманами, дощі малоймовірні, температура повітря +17...+19 °C.

«За попередніми прогнозами, щоб зненацька вас це не застукало неприємними наслідками для здоров'я та труб тепломережі, з 28 жовтня очікується відчутне похолодання, а 30-31 жовтня навіть можливий мокрий сніг. Підготуйтеся. Хай краще не справдиться прогноз погоди, аніж причепиться застуда чи прорве трубу», – додала синоптик.