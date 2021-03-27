Телезірка-мільярдер Оксана Марченко стала бабусею (фото)

В лютому Оксана Марченко потрапила під санкції РНБО

Героїня фільму «Паломниця» назвала онука на честь Медведчука

У сина дружини Віктора Медведчука, телеведучої Оксани Марченко народився онук. Про це телеведуча повідомила на своїй сторінці у Facebook

«Дорогі друзі, вчора пізно ввечері у Богдана і Катюші народився чудовий хлопчик! У мене, відповідно, - внук! Ласкаво просимо в світ, Віктор-переможець - так хлопці назвали малюка, на честь дідуся. Від добрих людей приймаю привітання, злих - прохання не писати, щоб ваше зло до вас не повернулося ...» - написала вона.

Богдан Марченко — син телеведучої від першого шлюбу з екс-народним дерпутатом Віталієм Коржем, який вчиться в Швейцарії. Минулого року Оксана Марченко опублікувала фото Богдана, вітаючи його з 23-літтям.

Як відомо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Зокрема, під санкціями України перебуває Новошахтинський завод нафтопродуктів, який належить Оксані Марченко. Журналісти «Схем» раніше повідомили, що завод постачає нафту в США й окупований Крим.

Оксана Марченко та цивільна дружина нардепа Тараса Козака Наталія Лавренюк оскаржили у Верховному Суді санкції, запроваджені проти них.

25 березня Служба безпеки України повідомила про обшуки в офісі громадської організації «Український вибір», керівником якої є кум Путіна, нардеп Віктор Медведчук.

Журналісти також з'ясували, що Медведчук та Козак під час захоплення Криму отримали нафтовий бізнес у Росії за безцінь.

Останнім часом Оксана Марченко просуває свій телесеріал «Паломниця», який позиціонує, як автобіографічний.