Вокаліст рок-гурту U2 втратив голос під час виступу

Вокаліст пообіцяв, що буде організований ще один концерт

Ірландський рок-гурт U2 скасував свій концерт у Берліні після того, якйого 58-річний вокаліст Боно втратив голос під час виступу.

Про це повідомляється на сайті гурту.

Як наголошується в повідомленні, до початку шоу Боно «був у відмінній формі і у нього відмінно звучав голос«. Однак, після декількох пісень вокаліст «повністю втратив голос».

«Ми не знаємо, що сталося, і консультуємося з лікарями», - заявили в гурті.

Як передає ВВС, коли у Боно почалися проблеми з голосом, публіці сказали, що музиканти зроблять невелику паузу, але потім шоу було скасовано повністю. Сам вокаліст пообіцяв, що буде організований ще один концерт. Деякі з глядачів повідомили, що за словами Боно, на звучання його голосу вплинули димові гармати, які використовувалися під час виступу.

The power of #bono voice before it surprised him in #Berlin and left him abruptly...he was singing his guts out (per usual). @u2 @U2eiTour The crowd so felt for him as he with surrender was obviously powerless and vulnerable. He’s real and he’s human, too, like we all are. pic.twitter.com/f0Tl3hhuA2