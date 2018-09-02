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    Вокаліст рок-гурту U2 втратив голос під час виступу

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    Вокаліст рок-гурту U2 втратив голос під час виступу

    Вокаліст пообіцяв, що буде організований ще один концерт

    Ірландський рок-гурт U2 скасував свій концерт у Берліні після того, якйого 58-річний вокаліст Боно втратив голос під час виступу.

    Про це повідомляється на сайті гурту.

    Як наголошується в повідомленні, до початку шоу Боно «був у відмінній формі і у нього відмінно звучав голос«. Однак, після декількох пісень вокаліст «повністю втратив голос».

    «Ми не знаємо, що сталося, і консультуємося з лікарями», - заявили в гурті.

    Як передає ВВС, коли у Боно почалися проблеми з голосом, публіці сказали, що музиканти зроблять невелику паузу, але потім шоу було скасовано повністю. Сам вокаліст пообіцяв, що буде організований ще один концерт. Деякі з глядачів повідомили, що за словами Боно, на звучання його голосу вплинули димові гармати, які використовувалися під час виступу.

    У Twitter з'явилося відео, на якому Боно розповідає про свою проблему з голосом.

    «Мені дуже шкода», - сказав вокаліст, відкашлюючись, і висловив надію, що зможе вирішити «цю велику проблему» зі своїм голосом.

    «Навіть якщо ви хочете піти, це нормально, ми зіграємо концерт іншого разу. Якщо ви хочете залишитися, то через 10-15 хвилин я зрозумію, що сталося», - сказав Боно.

    Після цих слів співак подякував глядачам, і гурт покинув сцену.

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