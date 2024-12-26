На Хмельниччині чоловік намагався продати на аукціоні старовинний артефакт

Унікальну знахідку житель Хмельниччини намагався продати на одному з інтернет-аукціонів

На Хмельниччині правоохоронці запобігли незаконному продажу артефакту часів Великого переселення народів. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Йдеться про срібну накладку епохи Великого переселення народів 425-450 років. Унікальну знахідку житель Хмельниччини намагався продати на одному з інтернет-аукціонів. Керівництво музею виявило цей факт і звернулося із заявою до прокуратури.

Cрібна накладка епохи Великого переселення народів на аукціоні фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Предмети подібного стилю, який має назву «стиль Сьоздала», вважають показником інтернаціональної моди варварських еліт того часу, а їх розповсюдження маркує стрімкий рух цілих народів. Географія поширення таких знахідок різноманітна – Волинь, Крим, Скандинавія, Угорщина, Німеччина, Північна Франція. Проте це рідкісні, одиничні екземпляри, яких на сьогодні немає у колекції музею.

Під час перевірки правоохоронні органи встановили дані продавця та вилучили артефакт. Призначено комплексну комісійну та мистецтвознавчу експертизу, а також експертизу сплавів і металів.

Нагадаємо, викрадені з українських музеїв та археологічних пам'яток експонати та артефакти вже почали з'являтися на міжнародному чорному ринку.

Раніше з Донеччини до Дніпра були евакуйовані важливі кам’яні пам’ятки: нижня частина половецької статуї XII століття та гарман, що датується XIX – початком XX століття.

Як повідомлялося, під час митного контролю міжнародного поштового відправлення київські митники вилучили з посилки, яка прямувала до США, три археологічні артефакти з шостого тисячоліття до нашої ери.

До слова, правоохоронці вилучили та повернули у власність держави унікальну прикрасу ІІІ століття, колекцію старожитностей та 264 картини, які знайшли в обвинуваченого у держзраді екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука. Вартість артефактів та художніх творів становить мільйони доларів