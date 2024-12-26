На Хмельниччині чоловік намагався продати на аукціоні старовинний артефакт
Унікальну знахідку житель Хмельниччини намагався продати на одному з інтернет-аукціонів
На Хмельниччині правоохоронці запобігли незаконному продажу артефакту часів Великого переселення народів. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Йдеться про срібну накладку епохи Великого переселення народів 425-450 років. Унікальну знахідку житель Хмельниччини намагався продати на одному з інтернет-аукціонів. Керівництво музею виявило цей факт і звернулося із заявою до прокуратури.
Предмети подібного стилю, який має назву «стиль Сьоздала», вважають показником інтернаціональної моди варварських еліт того часу, а їх розповсюдження маркує стрімкий рух цілих народів. Географія поширення таких знахідок різноманітна – Волинь, Крим, Скандинавія, Угорщина, Німеччина, Північна Франція. Проте це рідкісні, одиничні екземпляри, яких на сьогодні немає у колекції музею.
Під час перевірки правоохоронні органи встановили дані продавця та вилучили артефакт. Призначено комплексну комісійну та мистецтвознавчу експертизу, а також експертизу сплавів і металів.
Нагадаємо, викрадені з українських музеїв та археологічних пам'яток експонати та артефакти вже почали з'являтися на міжнародному чорному ринку.
Раніше з Донеччини до Дніпра були евакуйовані важливі кам’яні пам’ятки: нижня частина половецької статуї XII століття та гарман, що датується XIX – початком XX століття.
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