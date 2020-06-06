Більше половини українців вважають, що Зеленський веде Україну не туди, – Центр SOCIS



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Перший рік роботи Володимира Зеленського на посаді президента оцінюється досить критично

Більша частина українців важає, що провалів у Зеленського було більше, аніж перемог

Дедалі більше українців вважають відповідальним за соціально-економічну ситуацію президента Зеленського, а не Уряду. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного 22 по 29 травня Центром SOCIS.

Так, у травні на Президента ключову відповідальність покладає більша частина населення (28,6%), а Уряд України на другому місці – (21,9%). У березні ж відповідні показники складали 35,5% (Уряд) та 31,4% (Президент), - йдеться у повідомленні соціологів.

Більше половини (56,1%) населення вважає, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку.

Перший рік роботи Володимира Зеленського на посаді Президента оцінюється досить критично. Порівняно з вереснем минулого року суттєво зросли негативні відчуття: розчарування (з 7% до 28,8%), відчай (з 2,8% до 6,2%), апатія (з 1,9% до 3,7%). Натомість на 17% зменшився рівень надії (з 45,5% у вересні минулого року до 28,5% у травні цього року).

Удвічі збільшилася частка респондентів, які вважають, що виборці зробили неправильний вибір, проголосувавши за Володимира Зеленського (з 14,2% до 29,2%).

Більша частина опитаних вважає, що провалів у Володимира Зеленського було більше, аніж перемог. З вересня кількість таких респондентів збільшилася майже втричі (з 13,9% до 37,9%).

Виконання Зеленським передвиборчих обіцянок за п'ятибальною шкалою переважно оцінюють на «1» («зовсім не виконано»). Виконання обов'язків Головнокомандуючого оцінили в середньому на 2,5, а представництво України на міжнародній арені – середня оцінка 2,8.

Попри те, що половина населення (51,3%) все ще вірить в те, що президентство Володимира Зеленського буде для країни успішним, кількість оптимістів з вересня минулого року впала майже на чверть (у вересні складала 74,7%).

Дослідження проведене з 22 по 29 травня методом телефонного опитування (CATI) з використанням планшетів. Вибірка репрезентує доросле населення України (окрім Криму та непідконтрольних територій на Сході України). Обсяг вибірки 2000 респондентів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, який продовжує замість системного спілкування з журналістами віддавати перевагу відеозаписам, почав втрачати глядача. Дослідження Інституту масової інформації виявило кілька тенденцій «відосіків» від Зеленського. Головна з них украй негативна для президента: він втрачає глядача. І йдеться про сотні тисяч і навіть мільйони.