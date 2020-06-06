  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Більше половини українців вважають, що Зеленський веде Україну не туди, – Центр SOCIS

    • Розсилка
    Перший рік роботи Володимира Зеленського на посаді президента оцінюється досить критично - Більше половини українців вважають, що Зеленський веде Україну не туди, – Центр SOCIS
    Перший рік роботи Володимира Зеленського на посаді президента оцінюється досить критично

    Більша частина українців важає, що провалів у Зеленського було більше, аніж перемог

    Дедалі більше українців вважають відповідальним за соціально-економічну ситуацію президента Зеленського, а не Уряду. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного 22 по 29 травня Центром SOCIS. 

    Так, у травні на Президента ключову відповідальність покладає більша частина населення (28,6%), а Уряд України на другому місці – (21,9%). У березні ж відповідні показники складали 35,5% (Уряд) та 31,4% (Президент), - йдеться у повідомленні соціологів.

    Більше половини  (56,1%) населення  вважає, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку.

    Перший рік роботи Володимира Зеленського на посаді Президента оцінюється досить критично. Порівняно з вереснем минулого року суттєво зросли негативні відчуття: розчарування (з 7% до 28,8%), відчай (з 2,8% до 6,2%), апатія (з 1,9% до 3,7%).  Натомість на 17% зменшився рівень надії (з 45,5% у вересні минулого року до 28,5% у травні цього року).

    Удвічі збільшилася частка респондентів, які вважають, що виборці зробили неправильний вибір, проголосувавши за Володимира Зеленського (з 14,2% до 29,2%).

    Більша частина опитаних вважає, що провалів у Володимира Зеленського було більше, аніж перемог. З вересня кількість таких респондентів збільшилася майже втричі (з 13,9% до 37,9%).

    Виконання Зеленським передвиборчих обіцянок за п'ятибальною шкалою переважно оцінюють на «1» («зовсім не виконано»).  Виконання обов'язків  Головнокомандуючого оцінили в середньому на 2,5, а представництво України на міжнародній арені – середня оцінка 2,8.

    Попри те, що половина населення (51,3%) все ще вірить в те, що  президентство Володимира Зеленського буде для країни успішним, кількість оптимістів з вересня минулого року впала майже на чверть (у вересні складала 74,7%). 

     

    Дослідження проведене з 22 по 29 травня методом телефонного опитування (CATI) з використанням планшетів. Вибірка репрезентує доросле населення України (окрім Криму та  непідконтрольних територій на Сході України). Обсяг вибірки 2000 респондентів.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, який продовжує замість системного спілкування з журналістами віддавати перевагу відеозаписам, почав втрачати глядача. Дослідження Інституту масової інформації виявило кілька тенденцій «відосіків» від Зеленського. Головна з них украй негативна для президента: він втрачає глядача. І йдеться про сотні тисяч і навіть мільйони.

     

    соцопитування Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ