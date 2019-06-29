Волкер назвав пасткою пропозицію РФ щодо повернення українських моряків



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Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер

На думку Волкера, російська «пропозиція» Україні взяти участь у кримінальному провадженні щодо моряків була зневагою до правосуддя

Пропозиція Росії повернути полонених українських моряків на умовах продовження кримінального переслідування в Україні - це зневага до правосуддя та ООН.

Про це спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив у коментарі Polygraph.info.

«На думку Волкера, російська «пропозиція» Україні взяти участь у кримінальному провадженні щодо моряків була зневагою до правосуддя, адже для їх затримання не було підстав. Це також зневага до ООН та українського суверенітету», - пише видання.

Оприлюднивши посилання на дану публікацію у Twitter, Волкер додав, що пропозиція Росії була «пасткою».

"Russia Did Not Offer to Free Ukrainian Sailors it Captured." It's "offer” was an affront to justice, since there was no basis to detain them in the first place, as well as an affront to the and Ukrainian sovereignty.



It was a trap.



Read more: https://t.co/ZzYrKUCNjp — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 28 червня 2019 р.

Нагадаємо, у четвер президент Володимир Зеленський провів емоційний брифінг, на якому звинуватив Павла Клімкіна в тому, що той не погодив з главою держави відповідь на ноту РФ щодо справи 24 українських моряків.

У відповідь Клімкін заявив, що його відомство мало повноваження без погоджень із президентом направляти відповідь на російську ноту щодо суду над полоненими українськими моряками.

Також глава МЗС показав дипломатичні ноти, про які Зеленський дізнався з інтернету.

Згідно з рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права, Росія повинна була до 25 червня повернути наших моряків, замість того з Москви прийшла нота, в якій вони запропонували українській стороні надати письмові гарантії, що цих моряків будуть кримінально переслідувати і в Україні.

В МЗС України назвали таку відповідь цинічною і направили ноту у відповідь з вимогою без будь-яких подальших умов виконати наказ Міжнародного трибуналу й невідкладно звільнити захоплених 24 українських моряків.