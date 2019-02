Сайт містить знімки з супутників, карти, статистичні дані, які показують вплив агресії Росії на Україну

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер презентував сайт про агресію Росії в Україні.

Про це написав спецпредставник США у Twitter.

«Наш новий сайт «Протидія російській агресії в Україні» – інноваційна спроба використати знімки з супутників, карти і статистику, щоб деталізувати вплив російської агресії в Україні», – зазначив Волкер.

Please see our new website “Countering Russia's Aggression in Ukraine” - an innovative effort to use satellite imagery, maps, & stats to detail impact of aggression in .



Thanks to ⁦@CSOAsstSec⁩ and team for hard work! https://t.co/bWE8WdFMw1