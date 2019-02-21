Волкер презентував сайт про агресію Росії в Україні
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Сайт містить знімки з супутників, карти, статистичні дані, які показують вплив агресії Росії на Україну
Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер презентував сайт про агресію Росії в Україні.
Про це написав спецпредставник США у Twitter.
«Наш новий сайт «Протидія російській агресії в Україні» – інноваційна спроба використати знімки з супутників, карти і статистику, щоб деталізувати вплив російської агресії в Україні», – зазначив Волкер.
Please see our new website “Countering Russia's Aggression in Ukraine” - an innovative effort to use satellite imagery, maps, & stats to detail impact of aggression in .— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 21. Februar 2019
Thanks to @CSOAsstSec and team for hard work! https://t.co/bWE8WdFMw1
За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.