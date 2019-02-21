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    Волкер презентував сайт про агресію Росії в Україні

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    Курт Волкер - Волкер презентував сайт про агресію Росії в Україні
    Курт Волкер

    Сайт містить знімки з супутників, карти, статистичні дані, які показують вплив агресії Росії на Україну

    Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер презентував сайт про агресію Росії в Україні.

    Про це написав спецпредставник США у Twitter.

    «Наш новий сайт «Протидія російській агресії в Україні» – інноваційна спроба використати знімки з супутників, карти і статистику, щоб деталізувати вплив російської агресії в Україні», – зазначив Волкер.

    За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

    США ООН Twitter
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