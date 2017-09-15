Volkswagen продав найбільше автомобілів у світі за рік

Volkswagen продав більше автівок, ніж Toyota

У 2017 році німецький автовиробник Volkswagen продав рекордну кількість автомобілів. Про це повідомляє газета Bild am Sonntag в неділю, 7 січня, з посиланням на власні прогнози концерну, наявні в розпорядженні редакції. Згідно з цими документами, в минулому році німецькими автобудівниками було продано понад 10,5 млн автомобілів, що на 200 тисяч



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Volkswagen продав більше автівок, ніж Toyota

У 2017 році німецький автовиробник Volkswagen продав рекордну кількість автомобілів. Про це повідомляє газета Bild am Sonntag в неділю, 7 січня, з посиланням на власні прогнози концерну, наявні в розпорядженні редакції. Згідно з цими документами, в минулому році німецькими автобудівниками було продано понад 10,5 млн автомобілів, що на 200 тисяч перевищує дані за 2016 рік і є новим світовим рекордом.

Точні дані по збуту будуть відомі найближчим часом. VW очікує, що після остаточних підрахунків кількість проданих машин складе 10,7 млн одиниць. Згідно з прогнозами, рекордним може стати і оборот, досягнутий в минулому році. У зв'язку із зростанням попиту в Китаї та рядом інших факторів очікується, що вперше буде подолана позначка в 220 млрд євро. У 2016 році оборот концерну склав 217,3 млрд євро.

Серед найбільш продаваних марок німецького концерну за підсумками 2017 року - Skoda, Seat і VW. Автомобілів марки Audi було, навпаки, реалізовано менше, ніж очікувалося.

У минулому році VW вже обійшов свого японського конкурента Toyota, реалізувавши в 2016 році 10,31 млн автомобілів. Це було на 3,8 відсотка більше, ніж роком раніше.

Джерело: Deutsche Welle