Володимир Зеленський спростував інформацію про відпочинок на 40-метровій яхті у Туреччині



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Переможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Переможець виборчих перегонів обвинуватив у брехні турецькі ЗМІ

Переможець виборів президента України Володимир Зеленський спростовує поширену турецькими ЗМІ інформацію про те, що він нібито відпочиває в Туреччині на великій яхті. «Я людина проста. І я за правду. Мені не потрібні яхти і вілли. Я просто хочу два дні побути зі своєю сім'єю і дітьми», - цитує Володимира Зеленського його прес-служба.

У заяві, розмішеній на сторінці політика ідеться, що деякі турецькі ЗМІ Туреччини, зокрема видання Milliyet розповсюдили фейкові новини про новообраного президента України, який нібито має намір відпочивати в Туреччині на яхті завдовжки 40 метрів.

«На жаль, створення фейків і поширення недостовірної інформації – одна з хвороб сучасних медіа - не має меж. Зокрема, географічних. Прес-служба Володимира Зеленського офіційно спростовує цю інформацію. І наполягає на спростуванні цієї неправдивої інформації турецькими ЗМІ, в тому числі, виданням Milliyet», - наголошується в заяві.

Учора, 26 квітня пан Зеленський повідомив, що вилетів до Туреччини, куди повіз на відпочинок своїх дітей. «Домовлялися бути відкритими. Так от. Вилітаємо до Туреччини. Відводжу дітей на щорічний фестиваль «Весело», - повідомив у п'ятницю пан Зеленський.

Як повідомляв «Главком», президент РФ Володимир Путін заявив, що хотів би обговорити з переможцем президентських виборів в Україні Володимиром Зеленським питання врегулювання конфлікту на Донбасі.