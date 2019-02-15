Волонтер Сініцин звинуватив поліцію у підготовці масштабного підкупу виборців



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Волонтер і активіст Роман Сініцин стверджує, що МВС спробує вплинути на вибори

Активіст стверджує, що у МВС «завзято будують сітку підкупу або прямого впливу на виборців»

Поліція будує сітку підкупу або прямого впливу на виборців. Про це на своїй сторінці у Facebook написав волонтер і активіст Роман Сініцин.

«Обласні управління поліції по всій Україні вже з місяць розсилають в різні бюджетні та комунальні установи запити з вимогою надати дані про партійну належність співробітників!», - заявив Сініцин.

За його словами, одним із головних персонажів у цій схемі є Олег Козловський, колишній очільник СБУ на Луганщині, якого звільнили 2018 року, а два тижні тому Козловського призначили замом керівника Національної поліції України Князева.

За інформацію Сініцина, саме Козловський відповідає за вибори.

«Саме з Козловським постійно контактує один (чи одна) з кандидатів в Президенти. Саме під Козловського при керівниках поліції кожної області ввели посаду «помічника по виборах» і розставили туди різних, часом дуже цікавих, людей», - зазначив він.

Активіст стверджує, що таким чином у МВС «завзято будують сітку підкупу або прямого впливу на виборців».