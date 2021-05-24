«Вони неймовірні». Переможець «Євробачення» поділився музикою Go_A

Вокаліст італійського гурту Даміано Давид назвав Україну найкращим суперником в цьому році

Пісні українського гурту Go_A завойовують серця європейців

Вокаліст та музикант італійського гурту-переможця «Євробачення» Måneskin Даміано Давид, який відразу після фіналу назвав найкращим суперником у конкурсі український гурт Go_A, тепер опублікував посилання на їхню пісню в Spotify. Про це йдеться у Instagram музиканта.

Даміано Давид у своєму сторіс Instagram позначив Go_A та додав посилання на їхню пісню «Веснянка» в Spotify.

«Вони неймовірні», – написав Даміано Давид.

Пісня Shum гурту Go_A, з якою вони представляли Україну на Євробаченні, потрапила до глобального рейтингу ТОП-50 трендів Spotify. Пісня займає п’яту сходинку.

Переможцем музичного конкурсу «Євробачення-2021» став італійський гурт Måneskin з піснею «Zitti E Buoni», п’яте підсумкове і друге серед телеглядачів Європи і Австралії – отримали представники України, гурт Go_A з піснею Shum. Додамо, що вперше за Україну – проголосували телеглядачі всіх країн-учасниць «Євробачення», чого не було і в переможні для країни 2004 і 2016 роки.

Зазначимо, що вокаліст італійського гурту Даміано Давид назвав Україну найкращим суперником в цьому році.

Також Måneskin під час репетиції до гранд-фіналу емоційно станцювали під пісню Shum українського гурту Go_A.

Як відомо, у суботу, 22 травня в Роттердамі відбувся гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2021».

Переможцем став італійський гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Другою стала Франція, третя – Швейцарія, четверта – Ісландія. Замкнула п'ятірку лідерів Україна. Причому український гурт Go_A у гранд-фіналі конкурсу «Євробачення-2021» отримав від телеглядачів 267 балів – це другий найвищий показник серед усіх фіналістів шоу.

Зауважимо, переможець «Євробачення» пройде наркотест щойно повернеться додому.