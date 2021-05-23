Переможець «Євробачення» зізнався, що найбільше йому сподобався виступ України

Пісня українського гурту Go_A «неймовірна», відзначив вокаліст італійського гурту Måneskin

Провідний вокаліст італійського гурту Måneskin Даміано Давид, який став переможцем музичного шоу «Євробачення-2021», назвав Україну найкращою на пісенному конкурсі.

Про це він сказав на офіційній пресконференції, яка пройшла після завершення шоу.

«Україна. Неймовірна (пісня, – ред.)!!!» – відповів він на запитання журналіста, представники якої країни їм сподобалися найбільше.

Як відомо, у суботу, 22 травня в Роттердамі відбувся гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2021».

Переможцем став італійський гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Другою стала Франція, третя – Швейцарія, четверта – Ісландія. Замкнула п'ятірку лідерів Україна. Причому український гурт Go_A у гранд-фіналі конкурсу «Євробачення-2021» отримав від телеглядачів 267 балів – це другий найвищий показник серед усіх фіналістів шоу.

До слова, український гурт Go_A з піснею Shum потрапив у топ-5 світових трендів Spotify.