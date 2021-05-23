Переможець «Євробачення» пройде наркотест щойно повернеться додому

Організатори пісенного конкурсу досліджують, чи вживав соліст Måneskin кокаїн

Європейський Союз радіомовлення і телебачення (EBU), який є організатором пісенного конкурсу «Євробачення», прокоментував повідомлення про те, що соліст італійського гурту-переможця конкурсу Måneskin Давид Даміано міг вживати наркотики під час фінального ефіру. Відповідна заява розміщена на сайті пісенного конкурсу.

Звинувачення базувалися на відео, на якому Даміано нахиляється до столу, в чому багато хто побачив вживання кокаїну. Організатори «Євробачення» такі чутки щодо відеозапису назвали спекуляціями.

Відзначається, що соліст Måneskin пройде добровільний тест на наркотики по прибуттю додому в Італію.

«Гурт рішуче спростовує звинувачення у вживанні наркотиків, і співак, про якого йдеться, пройде добровільний тест на наркотики після прибуття додому. Про це вони просили вчора ввечері, але EBU не зміг організувати це відразу», – йдеться в заяві.

Організатори зазначили, що керівник італійської делегації повідомив, що наркотиків у Грінрумі, де чекають на свої виступи учасники «Євробачення», не було. Там пояснили, що співак нахилився до столу, щоб прибрати розбите скло.

«EBU може підтвердити, що розбите скло було знайдено після перевірки на місці», – повідомили організатори пісенного конкурсу

«Ми все ще уважно переглядаємо кадри та будемо своєчасно оновлювати додаткову інформацію», – йдеться в повідомленні.

Італійська група Måneskin раніше спростувала звинувачення у вживанні наркотиків і заявила, що готова пройти тест на вміст наркотиків в крові.

Соліст Давид Даміано зазначив, що підіймав з підлоги розбитий келих, який впустив його колега по групі Томас Раггі.

Як відомо, у суботу, 22 травня в Роттердамі відбувся гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2021».

Переможцем став італійський гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Другою стала Франція, третя – Швейцарія, четверта – Ісландія. Замкнула п'ятірку лідерів Україна. Причому український гурт Go_A у гранд-фіналі конкурсу «Євробачення-2021» отримав від телеглядачів 267 балів – це другий найвищий показник серед усіх фіналістів шоу.

Зауважимо, що провідний вокаліст італійського гурту Måneskin Даміано Давид, який став переможцем музичного шоу «Євробачення-2021», назвав Україну найкращою на пісенному конкурсі.