«Євробачення-2021»: трансляція гранд-фіналу

65-й конкурс «Євробачення» проходить в Роттердамі (Нідерланди)

Сьогодні, 22 травня, відбудеться гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення 2021», в якому виступить Україна.

65-й конкурс пісні «Євробачення» проходить в Роттердамі (Нідерланди) після перемоги представника країни Дункана Лоуренса з піснею Arcade на конкурсі 2019 року. Відзначимо, глядачі не побачать виступ Лоуренса в фіналі конкурсу через позитивний тест на коронавірус.

Подивитися трансляцію фіналу «Євробачення-2021» в Україні можна буде подивитися на двох телеканалах: UA: Перший і СТБ. Трансляція почнеться о 22:00. Її також можна подивитися у Facebook.

До слова, український гурт Go_A з піснею Shum потрапив у топ-5 світових трендів Spotify.

Нагадаємо, 16 травня, відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2021» концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів, про що раніше повідомили організатори музичного фестивалю.