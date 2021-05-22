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    «Євробачення-2021»: трансляція гранд-фіналу

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    У гранд-фіналі міжнародного пісенного конкурсу&nbsp;&laquo;Євробачення&raquo; виступить представник України&nbsp;&ndash;&nbsp;гурт Go_A - «Євробачення-2021»: трансляція гранд-фіналу

    У гранд-фіналі міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» виступить представник України – гурт Go_A

    65-й конкурс «Євробачення» проходить в Роттердамі (Нідерланди)

    Сьогодні, 22 травня, відбудеться гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення 2021», в якому виступить Україна.

    65-й конкурс пісні «Євробачення» проходить в Роттердамі (Нідерланди) після перемоги представника країни Дункана Лоуренса з піснею Arcade на конкурсі 2019 року. Відзначимо, глядачі не побачать виступ Лоуренса в фіналі конкурсу через позитивний тест на коронавірус.

    Подивитися трансляцію фіналу «Євробачення-2021» в Україні можна буде подивитися на двох телеканалах: UA: Перший і СТБ. Трансляція почнеться о 22:00. Її також можна подивитися у Facebook.

    До слова, український гурт Go_A з піснею Shum потрапив у топ-5 світових трендів Spotify.

    Нагадаємо, 16 травня, відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2021» концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів, про що раніше повідомили організатори музичного фестивалю.

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    Теги: Євробачення музика конкурс Україна
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    «Євробачення-2021»: трансляція гранд-фіналу