Підсумки Євробачення. Чому українське журі проголосувало саме так

Моїм особистим фаворитом була Франція...

Шановні, пишу мій перший і останній пост щодо Євробачення 2020/2021. Я був членом професійного журі від України, тому не мав права висловлювати свою думку з приводу виступів учасників до закінчення конкурсу. В тому числі – пости в підтримку учасника від України.

Отже, стисло:

1) Gо A – молодці! Не вірив, що вони могли перемогти, але був впевнений, що пісня Shum - конкурентніша, ніж Solovei. Особливо – її нове аранжування, яке звучало на сцені Роттердама. Про що сказав Каті особисто в програмі «Кондратюк у понеділок». А ще у них була одна з найкращих постановок! Костя Томільченко та Олександр Братковський знову на висоті. Браво гурту, браво організаторам Нацвідбору на Євробачення, браво журі Нацвідбору та телеглядачам України, які досить несподівано обрали маловідомий на той час Gо A на Євробачення. Найкращий виступ гурту від України! (Гринджоли та ОТорвальд посіли, здається, останні місця)

2) Я судив, як відчував, максимально чесно в своїй системі музичних/пісенних координат/уподобань/розумінь, геополітикою не переймався (про голосування за учасників від Росії - країни-агресора, напишу в постскриптумі). Як і інші мої українські колеги, як мені здалося. Очевидно, що деякі країни ТУПО обмінялися 12-ками, деякі просто традиційно, незалежно від учасника, голосують за ту чи іншу країну. Кіпр та Греція на моїй пам'яті перегляду Євробачення ( з 2003го) ще жодного разу не оцінили один одного інакше, ніж на 12 балів! Якщо я не правий – виправте. Пика ФК в команді М – це моветон, але йому цього «нє панять».

3) Щодо відсутності оцінки Литві від нашого журі, то можете хейтити скільки завгодно, я навіть можу з вами погодитись, враховуючи вищесказані геополітичні «розклади», але мені особисто пісня і виступ «не зайшли». При цьому оцінка пісні та учасника ніяк не тотожна з оцінкою держави Литва!!! Чию підтримку моєї держави я поважаю та ціную як громадянин України.

4) Українське професійне журі ЄДИНЕ, чия перша трійка найкращих учасників співпала з трійкою результатів Євробачення!!!

5) Моїм особистим фаворитом була Франція. Barbara Pravi та її Voilà. Цікаво, що коли я вперше був членом національного журі – на дитячому Євробаченні 2020 (разом з Катею Павленко!), перемогла «в одні ворота» чарівна 11-річна Valentina з Франції. З піснею J'imagine, яку написала для неї...Barbara Pravi!

P.S. Щодо оцінювання учасниці з Росії. Як на мене, оргкомітет Євробачення повинен перейняти досвід УЄФА, і позбавити можливості Україні оцінювати виступи учасників від країни-агресора, а Росію – оцінювати учасника від України. Я вважаю аморальним оцінювати будь-що і будь-кого, хто представляє країну-агресора! Для мене особисто агресор завжди на останньому місці незалежно від виду змагання! Музика може бути поза політикою, музиканти та співаки – ніколи (мова по тих з них, у кого є мізки і честь).

Джерело: блог Ігоря Кондратюка

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