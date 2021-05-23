Гурт Go_A повернувся в Україну – як зустріли музикантів

Катерина Павленко повідомила, що довго відпочивати гурт наміру не має, уже 30 травня вони гратимуть концерт

Музиканти зазначили, що засмутилися через бали, якими їх оцінило журі

Прихильники та журналісти зустріли у аеропорту «Бориспіль» гурт Go_A, який представляв Україну на Євробаченні-2021. Музикантів вітали оплесками та гучними вигуками. Зустріч наживо транслював 5 канал.

Артисти розповіли, що настрій мають класний, але трішки втомлені.

«Подрімала у літаку, але загалом більше доби нормально не спала», – сказала солістка Go_A Катерина Павленко.

Музиканти зазначили, що засмутилися через бали, якими їх оцінило журі. Однак, коли довідалися, що за глядацьким голосуванням перебувають на другій сходинці, втішилися.

Катерина Павленко також розповіла, що вони потоваришували із італійськими учасниками, разом грали у теніс. Тож у майбутньому Go_A хотіли б зробити з ними спільний проєкт.

На запитання ж, хто з відомих людей уже привітав гурт із вдалим виступом, вони відповіли: «міністр культури прислав смс».

Крім того, Катерина Павленко повідомила, що довго відпочивати гурт наміру не має, уже 30 травня вони гратимуть концерт. Щоправда, незначне відновлення їй усе ж потрібне.

– Зараз прийду додому, обніму кота, сходжу в душ і ляжу спати, – пожартувала співачка.

Нагадаємо, у аеропорту Амстердама «Схіпхол» українці з квітами та подарунками проводжали додому гурт Go_A, який представляв Україну на Євробаченні-2021.

Раніше провідний вокаліст італійського гурту Måneskin Даміано Давид, який став переможцем музичного шоу «Євробачення-2021», назвав Україну найкращою на пісенному конкурсі.