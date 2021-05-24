  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Переможці «Євробачення» емоційно станцювати під українську пісню Go_А (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Гурт M&aring;neskin цьогоріч виграв &laquo;Євробачення&raquo; - Переможці «Євробачення» емоційно станцювати під українську пісню Go_А (відео)
    Гурт Måneskin цьогоріч виграв «Євробачення»
    Фото: АР

    Провідний вокаліст італійського гурту Måneskin Даміано Давид назвав Україну найкращою на пісенному конкурсі

    Вокаліст та музикант італійського гурту Måneskin, який цьогоріч виграв «Євробачення», під час репетиції до гранд-фіналу емоційно станцювали під пісню Shum українського гурту Go_A.

    Відповідне відео оприлюднено у мережі.

    Зауважимо, що провідний вокаліст італійського гурту Måneskin Даміано Давид після оголошення результатів «Євробачення» назвав Україну найкращою на пісенному конкурсі.

    Як відомо, у суботу, 22 травня в Роттердамі відбувся гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2021».

    Переможцем став італійський гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Другою стала Франція, третя – Швейцарія, четверта – Ісландія. Замкнула п'ятірку лідерів Україна. Причому український гурт Go_A у гранд-фіналі конкурсу «Євробачення-2021» отримав від телеглядачів 267 балів – це другий найвищий показник серед усіх фіналістів шоу.

    Зауважимо, переможець «Євробачення» пройде наркотест щойно повернеться додому.

    Читайте також:
    Теги: Євробачення музика Італія Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Переможці «Євробачення» емоційно станцювати під українську пісню Go_А (відео)