Переможці «Євробачення» емоційно станцювати під українську пісню Go_А (відео)

Провідний вокаліст італійського гурту Måneskin Даміано Давид назвав Україну найкращою на пісенному конкурсі

Вокаліст та музикант італійського гурту Måneskin, який цьогоріч виграв «Євробачення», під час репетиції до гранд-фіналу емоційно станцювали під пісню Shum українського гурту Go_A.

Відповідне відео оприлюднено у мережі.

Eurovision 2021 artists vibing along to shum A THREAD



Måneskinpic.twitter.com/m7hH0yZ5i4 — asha (@leszamilesz) May 21, 2021

Зауважимо, що провідний вокаліст італійського гурту Måneskin Даміано Давид після оголошення результатів «Євробачення» назвав Україну найкращою на пісенному конкурсі.

Як відомо, у суботу, 22 травня в Роттердамі відбувся гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2021».

Переможцем став італійський гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Другою стала Франція, третя – Швейцарія, четверта – Ісландія. Замкнула п'ятірку лідерів Україна. Причому український гурт Go_A у гранд-фіналі конкурсу «Євробачення-2021» отримав від телеглядачів 267 балів – це другий найвищий показник серед усіх фіналістів шоу.

Зауважимо, переможець «Євробачення» пройде наркотест щойно повернеться додому.