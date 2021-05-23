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    Підсумки «Євробачення». Україна друга за голосуванням глядачів

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    Попри один з найвищих балів від глядачів, Україна отримала низьку оцінку від членів журі - Підсумки «Євробачення». Україна друга за голосуванням глядачів
    Попри один з найвищих балів від глядачів, Україна отримала низьку оцінку від членів журі

    Гурт Go_A отримав від телеглядачів 267 балів – це другий найвищий показник серед усіх фіналістів шоу

    Український гурт Go_A у гранд-фіналі конкурсу «Євробачення-2021» отримав від телеглядачів 267 балів – це другий найвищий показник серед усіх фіналістів шоу.

    На першому місці серед глядацьких симпатій опинився переможець цьогорічного «Євробачення» – італійський гурт Måneskin (318 балів). Третіми, на думку глядачів, мали б стати французи, четвертими – фіни, а п’ятими – ісландці.

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    Варто зазначити, що попри один з найвищих балів від глядачів, Україна отримала низьку оцінку від членів журі – лише 97. Найвищі 12 балів гурту Go_A віддали лише литовці.

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    Як відомо, у суботу, 22 травня в Роттердамі відбувся гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2021».

    Переможцем конкурсу став італійський гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Другою стала Франція, третя – Швейцарія, четверта – Ісландія. Замкнула п'ятірку лідерів Україна.

    До слова, український гурт Go_A з піснею Shum потрапив у топ-5 світових трендів Spotify.

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    Теги: Євробачення Швейцарія музика конкурс Франція Італія Ісландія Україна
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    Підсумки «Євробачення». Україна друга за голосуванням глядачів