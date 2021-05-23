  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Україна у лідерах. Оголошено переможця пісенного конкурсу «Євробачення-2021»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Італійський гурт M&aring;neskin з піснею&nbsp;Zitti E Buoni став переможцем&nbsp;&laquo;Євробачення-2021&raquo; - Україна у лідерах. Оголошено переможця пісенного конкурсу «Євробачення-2021»
    Італійський гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni став переможцем «Євробачення-2021»

    У гранд-фіналі глядачі та журі побачили 26 номерів учасників «Євробачення-2021»

    У нідерландському місті Роттердам у комплексі Ahoy завершився гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Переможцем став італійський гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Український гурт Go_A посів п'яте місце.

    На сцені «Євробачення» виступили учасники від країн «великої п’ятірки» – Італія, Франція, Іспанія, Німеччина, Велика Британія – і країни-господині конкурсу Нідерландів, а також два десятки виконавців, відібраних в першому та другому півфіналах.

    З першого півфіналу до фіналу кваліфікувалися Україна, Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція та Бельгія. З другого півфіналу вийшли Албанія, Сербія, Болгарія, Молдова, Португалія, Ісландія, Сан-Маріно, Швейцарія, Греція та Фінляндія.

    Гурт Go_A, який представляє Україну на Євробаченні-2021 з піснею «Шум», виступив у другій частині фіналу конкурсу під номером 19.

    Таким чином у суботу у гранд-фіналі глядачі та журі побачили 26 номерів учасників «Євробачення-2021».

    Так, за результатами членів журі 267 балів набрали швейцарці, 247 балів – французи, 208 балів – Мальта. Україна перебувала на дев'ятому місці з результатом 97 балів. Зазначимо, що члени журі з України поставили найвищі 12 балів Італії.

    Натомість за результати голосування журі та глядачів переможцем цьогорічного «Євробачення» став італійський гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Другою стала Франція, третя – Швейцарія, четверта – Ісландія. Замкнула п'ятірку лідерів Україна.

    Зазначимо, за представників України глядачі віддали 267 балів (загальний результат 364), натомість за Росію – 100 (204 бали загалом).

    Нагадаємо, 16 травня, відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2021» концертний зал Ahoy в Роттердамі допустили 3,5 тис. глядачів.

    Раніше переможниця «Євробачення-2016» Джамала назвала фаворитів цьогорічного фіналу пісенного конкурсу у Роттердамі.

    До слова, гурт Go_A з піснею Shum потрапив у топ-5 світових трендів Spotify.

    Читайте також:
    Теги: Євробачення музика конкурс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна у лідерах. Оголошено переможця пісенного конкурсу «Євробачення-2021»