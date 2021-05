Україна у лідерах. Оголошено переможця пісенного конкурсу «Євробачення-2021»

У гранд-фіналі глядачі та журі побачили 26 номерів учасників «Євробачення-2021»

У нідерландському місті Роттердам у комплексі Ahoy завершився гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Переможцем став італійський гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Український гурт Go_A посів п'яте місце.

The winner of the #Eurovision Song Contest 2021 is...ITALY! pic.twitter.com/Xv2AAotm1h — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021

На сцені «Євробачення» виступили учасники від країн «великої п’ятірки» – Італія, Франція, Іспанія, Німеччина, Велика Британія – і країни-господині конкурсу Нідерландів, а також два десятки виконавців, відібраних в першому та другому півфіналах.

З першого півфіналу до фіналу кваліфікувалися Україна, Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція та Бельгія. З другого півфіналу вийшли Албанія, Сербія, Болгарія, Молдова, Португалія, Ісландія, Сан-Маріно, Швейцарія, Греція та Фінляндія.

Гурт Go_A, який представляє Україну на Євробаченні-2021 з піснею «Шум», виступив у другій частині фіналу конкурсу під номером 19.

Таким чином у суботу у гранд-фіналі глядачі та журі побачили 26 номерів учасників «Євробачення-2021».

Так, за результатами членів журі 267 балів набрали швейцарці, 247 балів – французи, 208 балів – Мальта. Україна перебувала на дев'ятому місці з результатом 97 балів. Зазначимо, що члени журі з України поставили найвищі 12 балів Італії.

Switzerland takes the lead on the scoreboard after the Jury Voting!

Now… let’s see the Public results? #Eurovision #OpenUp pic.twitter.com/iYgiRY0I8A — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021

Натомість за результати голосування журі та глядачів переможцем цьогорічного «Євробачення» став італійський гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Другою стала Франція, третя – Швейцарія, четверта – Ісландія. Замкнула п'ятірку лідерів Україна.

Зазначимо, за представників України глядачі віддали 267 балів (загальний результат 364), натомість за Росію – 100 (204 бали загалом).

Нагадаємо, 16 травня, відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2021» концертний зал Ahoy в Роттердамі допустили 3,5 тис. глядачів.

Раніше переможниця «Євробачення-2016» Джамала назвала фаворитів цьогорічного фіналу пісенного конкурсу у Роттердамі.

До слова, гурт Go_A з піснею Shum потрапив у топ-5 світових трендів Spotify.