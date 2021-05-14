Запаси AstraZeneca закінчуються. Коли Україна отримає нову партію вакцини?

Вакцина для першої дози вже відсутня у Києві а також низці областей

Наступна партія вакцини від AstraZeneca налічуватиме 700 тисяч доз

Наступна партія вакцини проти коронавірусу виробництва AstraZeneca прибуде в Україну 24-25 травня. Запас препарату в країні наразі на межі, у деяких пунктах вакцинації вже припинили ним щепити. Про нове постачання вакцини розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він зазначив, наступна партія вакцини від AstraZeneca налічуватиме 700 тисяч доз. При цьому Ляшко не уточнив звідки її привезуть.

«Це єдиний продукт, без різниці, на якому майданчику вироблений», – сказав він.

Наразі запаси препарату від AstraZeneca в Україні майже закінчились. У Міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що вакцина для першої дози вже відсутня в Києві, а також Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Частину із запасів вакцини для першої дози, а саме 26 тисяч, зарезервували для введення другої дози тим пацієнтам, яких почали щеплювати з 24 лютого. Водночас щеплювати першою дозою будуть іншими вакцинами – китайською CoronaVac і Pfizer/BioNTech

Напередодні стало відомо, у Києві та області закінчилась вакцина AstraZeneca. В Україну вже доставили 1,215 млн доз вакцин компанії Sinovac, 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи Сovax в країну прибули 367 тис. AstraZeneca-SKBio та 117 тис. доз Comirnaty/Pfizer.

Додатково 705 тис. доз вакцин за Covax очікуються вже до кінця травня. Ще близько 500 тис. доз вакцини Pfizer за прямими контрактами мають прибути в Україну у травні-червні.

Також нагадаємо, що вчора на Covid-19 захворіли 7562 українці. 21 587 людей було щеплено проти Covid-19 за минулу добу.

До слова, польські роботодавці пропонують вакцинувати українських заробітчан. Згідно з останнім дослідженням EWL Group, економічні іммігранти готові вакцинуватися в Польщі. За їхніми даними, 36% іноземних робітників в Польщі (в основному з України) заявляють про свою готовність пройти вакцинацію.

Крім того очільник МОЗ Максим Степанов назвав середню вартість дози ковід-вакцини для українців.

Джерело: Укрінформ