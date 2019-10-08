ВООЗ скликає надзвичайний комітет через епідемію Ебола



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П'яте засідання комітету відбудеться 10 жовтня в швейцарській Женеві

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейєсус скликає надзвичайний комітет через лихоманку Ебола в Демократичній Республіці Конго.

Про це повідомляє Africa-Newsroom.

«Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус скликає надзвичайний комітет через Еболу в Демократичній Республіці Конго», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже п'яте засідання комітету відбудеться 10 жовтня в швейцарській Женеві.

На самому засіданні буде вирішуватися, чи становить лихоманка ще загрозу на міжнародному рівні, та будуть переглянуті тимчасові заходи, які були запроваджені з метою боротьби зі спалахом Ебола.

Як зазначається, Всесвітня організація охорони здоров'я назвала ситуацію однією з найбільш складних гуманітарних криз у світі. Водночас у четвер у сусідній Уганді заявили про загибель 9-річної дівчинки від Еболи, яка прибула з Конго.

Боротьба з цією хворобою ускладнюється тим, що головний ареал її поширення знаходиться в провінціях Північна Ківу і Ітурі, де панують повстанські угруповання і терористи.