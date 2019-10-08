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    ВООЗ скликає надзвичайний комітет через епідемію Ебола

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    ВООЗ скликає надзвичайний комітет через епідемію Ебола

    П'яте засідання комітету відбудеться 10 жовтня в швейцарській Женеві

    Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейєсус скликає надзвичайний комітет через лихоманку Ебола в Демократичній Республіці Конго.

    Про це повідомляє Africa-Newsroom.

    «Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус скликає надзвичайний комітет через Еболу в Демократичній Республіці Конго», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що вже п'яте засідання комітету відбудеться 10 жовтня в швейцарській Женеві.

    На самому засіданні буде вирішуватися, чи становить лихоманка ще загрозу на міжнародному рівні, та будуть переглянуті тимчасові заходи, які були запроваджені з метою боротьби зі спалахом Ебола. 

    Як зазначається, Всесвітня організація охорони здоров'я назвала ситуацію однією з найбільш складних гуманітарних криз у світі. Водночас у четвер у сусідній Уганді заявили про загибель 9-річної дівчинки від Еболи, яка прибула з Конго.

    Боротьба з цією хворобою ускладнюється тим, що головний ареал її поширення знаходиться в провінціях Північна Ківу і Ітурі, де панують повстанські угруповання і терористи. 

    Лихоманка Ебола – вірусне захворювання. Як повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), серед перших симптомів можуть бути раптове підвищення температури, сильна слабкість, м’язовий біль та біль у горлі. І це лише початок: на наступних стадіях починається блювота, діарея та, в деяких випадках, внутрішня і зовнішня кровотеча.

    Хвороба перекидається на людей через тісний контакт з зараженими тваринами, зокрема шимпанзе, криланами (фруктовими кажанами) і лісовими антилопами.

    Далі вона поширюється від людини до людини через прямий контакт із зараженою кров’ю, фізіологічними рідинами та органами – або й без прямого контакту, через заражене середовище. Навіть похорони жертв Еболи створюють ризик, якщо присутні торкаються тіла небіжчика.

    Інкубаційний період може тривати від двох днів до трьох тижнів, і встановити діагноз непросто. Ця хвороба досі вражала людей майже виключно в Африці, хоча окремий штам був зареєстрований на Філіппінах.

    здоров'я Африка хвороби інфекція
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