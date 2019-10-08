ВООЗ скликає надзвичайний комітет через епідемію Ебола
П'яте засідання комітету відбудеться 10 жовтня в швейцарській ЖеневіГендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейєсус скликає надзвичайний комітет через лихоманку Ебола в Демократичній Республіці Конго.
Про це повідомляє Africa-Newsroom.
«Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус скликає надзвичайний комітет через Еболу в Демократичній Республіці Конго», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вже п'яте засідання комітету відбудеться 10 жовтня в швейцарській Женеві.
На самому засіданні буде вирішуватися, чи становить лихоманка ще загрозу на міжнародному рівні, та будуть переглянуті тимчасові заходи, які були запроваджені з метою боротьби зі спалахом Ебола.
Як зазначається, Всесвітня організація охорони здоров'я назвала ситуацію однією з найбільш складних гуманітарних криз у світі. Водночас у четвер у сусідній Уганді заявили про загибель 9-річної дівчинки від Еболи, яка прибула з Конго.
Боротьба з цією хворобою ускладнюється тим, що головний ареал її поширення знаходиться в провінціях Північна Ківу і Ітурі, де панують повстанські угруповання і терористи.
Хвороба перекидається на людей через тісний контакт з зараженими тваринами, зокрема шимпанзе, криланами (фруктовими кажанами) і лісовими антилопами.
Далі вона поширюється від людини до людини через прямий контакт із зараженою кров’ю, фізіологічними рідинами та органами – або й без прямого контакту, через заражене середовище. Навіть похорони жертв Еболи створюють ризик, якщо присутні торкаються тіла небіжчика.
Інкубаційний період може тривати від двох днів до трьох тижнів, і встановити діагноз непросто. Ця хвороба досі вражала людей майже виключно в Африці, хоча окремий штам був зареєстрований на Філіппінах.