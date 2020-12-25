ВООЗ: світ на півшляху до завершення пандемії

Ганс Клюге прогнозує, що пандемія триватиме ще рік

Прогнозувати розвиток ситуації з коронавірусом складно, оскільки вона дуже непередбачувана

Всесвітня організація охорони здоров'я намагається бути обережною в прогнозах щодо розвитку ситуації з пандемією коронавірусу, але вважає, що світ знаходиться на середині шляху. Про це сказав директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге в інтерв'ю Новому времени, оприлюдненому в п'ятницю, 25 грудня.

«Є загальне знання про те, що подібні віруси розвиваються, приблизно, два роки, тому ми поки що тільки на середині шляху», - пояснив він.

Клюге додав, що ВООЗ складно прогнозувати розвиток ситуації з коронавірусом, оскільки вона дуже непередбачувана.

«Як тільки заходи профілактики, локдауну і зусиль з контролю над вірусом почнуть активно застосовуватися, він піде на спад. Варто розслабитися - і ми знову бачимо швидке зростання числа хворих», - зазначив директор Європейського бюро ВООЗ.

Також нагадаємо, що ВООЗ занепокоєна рішенням України закупити експериментальні ліки від Covid-19. Ганс Клюге написав листа голові МОЗ України Максиму Степанову через виділення 125 млн гривень на експериментальні ліки від Covid-19 тоцилізумаб та імуноглобулін.

Нещодавно прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим. Згодом новий штам коронавірусу виявили в Ізраїлі і Малайзії.

ВООЗ назвала ймовірну причину появи нового штаму коронавірусу.



