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    ВООЗ: світ на півшляху до завершення пандемії

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    <p>Ганс Клюге прогнозує, що пандемія триватиме ще рік</p> - ВООЗ: світ на півшляху до завершення пандемії

    Ганс Клюге прогнозує, що пандемія триватиме ще рік

    Фото: Новое время

    Прогнозувати розвиток ситуації з коронавірусом складно, оскільки вона дуже непередбачувана

    Всесвітня організація охорони здоров'я намагається бути обережною в прогнозах щодо розвитку ситуації з пандемією коронавірусу, але вважає, що світ знаходиться на середині шляху. Про це сказав директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге в інтерв'ю Новому времени, оприлюдненому в п'ятницю, 25 грудня.

    «Є загальне знання про те, що подібні віруси розвиваються, приблизно, два роки, тому ми поки що тільки на середині шляху», - пояснив він.

    Клюге додав, що ВООЗ складно прогнозувати розвиток ситуації з коронавірусом, оскільки вона дуже непередбачувана.

    «Як тільки заходи профілактики, локдауну і зусиль з контролю над вірусом почнуть активно застосовуватися, він піде на спад. Варто розслабитися - і ми знову бачимо швидке зростання числа хворих», - зазначив директор Європейського бюро ВООЗ.

    Також нагадаємо, що ВООЗ занепокоєна рішенням України закупити експериментальні ліки від Covid-19. Ганс Клюге написав листа голові МОЗ України Максиму Степанову через виділення 125 млн гривень на експериментальні ліки від Covid-19 тоцилізумаб та імуноглобулін. 

    Нещодавно прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим. Згодом новий штам коронавірусу виявили в Ізраїлі і Малайзії. 

    ВООЗ назвала ймовірну причину появи нового штаму коронавірусу.

     Читайте також: Британія налякала всю планету. Що відомо про новий штам коронавірусу?


    Теги: здоров'я хвороби епідемія ВООЗ
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