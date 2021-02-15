ВООЗ схвалив вакцину AstraZeneca

Препарати AstraZeneca тепер можна використовувати в глобальному механізмі COVAX

Схвалено дві версії вакцини - це препарати, які виробляються у Південній Кореї (AstraZeneca-SKBio) та Інститутом сироватки Індії

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила екстрене застосування вакцини від Covid-19 AstraZeneca. Це дозволило розширити доступ до відносно недорогої ковід-вакцини.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус під час брифінгу, який транслювався у Twitter.

«ВООЗ сьогодні включила до списку для екстреного використання два варіанти вакцини AstraZeneca і Оксфордського університету. Тепер у нас є все необхідне для швидкого поширення вакцин. Але нам все ще потрібно нарощувати виробництво», - заявив голова ВООЗ.

Препарати тепер можна використовувати в глобальному механізмі COVAX щодо розподілу вакцин у світі. Одна із вакцин виробляється в Кореї, а інша - в Індії.

Нагадаємо, на початку лютого Україна отримала підтвердження на постачання 12 млн доз вакцин від Covid-19, в тому числі й AstraZeneca. Перший мільйон доз за контрактом з Serum Institute доставлять із Індії в лютому. Однак для того, щоб вакцину дозволили використовувати в Україні необхідно було, щоб її схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна розраховує з 15 лютого отримати 500 тисяч доз вакцин AstraZeneca, яку куплять за гроші з державного бюджету.

Наприкінці січня Європейське агентство лікарських препаратів (EMA) схвалило допуск до застосування в країнах ЄС вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca. До цього в ЄС дозволили використання вакцин німецької фірми BioNTech та американської Pfizer, а також препарату концерну Moderna зі США.

Тим часом в Україні вакцинація, почати яку МОЗ обіцяв 15 лютого, не розпочалася. Глава МОЗ пояснив, що затримуються поставки препаратів. І вони начебто мають прибути в Україну вже 16-17 лютого.

Напередодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко також заявив, що із постачанням вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer до України виникли проблеми. Раніше у МОЗ обіцяли, що вакцинація українців від коронавірусу розпочнеться 15 лютого.

Минулого тижня українська компанія «Лекхім» попередила держпідприємство «Медичні закупівлі України» про затримку першої партії китайської антиковідної вакцини Sinovac Biotech.

За останніми даними, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.